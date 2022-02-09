Извиняться не придется: знаменитого американского комика, погоревшего на слове «негр», перекупают канадцы

Комик, боец и комментатор Джо Роган. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский комик, а также мастер боевых искусств и спортивный комментатор Джо Роган известен не только своими регалиями, но и тем, что еще в 2009 году стал выкладывать свои программы на YouTube. В них он обсуждал текущие события, политику, историю. Его гостями становились известные писатели, спортсмены, ученые, журналисты.

Популярность его передач достигла такого уровня, что он продал эксклюзивные права на их трансляцию стриминговому сервису Spotify за немалую сумму.

Spotify – сервис, позволяющий прослушивать музыку, книгу, авторские подкасты посредством подключения к Интернету через ноутбуки, смартфоны, автомобильные медиапроигрыватели. Он является одним из мировых лидеров в этом сегменте. Spotify даже может позволить себе и своеобразную монополию, обладая эксклюзивными правами на творчество не только Рогана, но и десятков других звезд шоу-бизнеса.

Проблемы у Рогана и Spotify внезапно начались, когда темнокожая американская певица Инди Ари потребовала от компании удалить ее песни из плей-листов. Она мотивировала это тем, что не может быть в одном списке с Роганом.

Выяснилось, что причиной недовольства Ари стало слово «негр», произнесенное Роганом чуть ли не 20 лет тому назад, в одной из своих старых передач.

В ответ на это обвинение Ари Роган возмутился: «Почему только одной группе людей это слово можно сейчас использовать? Если белый произносит слово «негр» – это расизм и токсичность, а если черный – то в его устах это позитив».

Но, как и положено в Америке, где сегодня только и говорят, что о злоключениях предков современных афроамериканцев, порабощенных когда-то белыми плантаторами, Рогану все же пришлось начать извиняться за вылетевшего когда-то из его уст «негра». Он признал свою вину, особо отметив, что «времена с тех пор сильно изменились». И заодно привел несколько примеров, когда «негры» почему-то сегодня никого не волнуют: это слово есть в монологах и на обложках пластинок актера и комика Ричарда Прайора, оно неоднократно произносится с экрана в фильме «Криминальное чтиво».

Закончив сыпать извинениями по этому поводу, Роган невольно увяз еще глубже и стал героем нового скандала, пригласив в свою программу популярного в США доктора, известного своей приверженностью целой куче теорий заговора в отношении коронавируса. Этого, стоит признать, делать не стоило…

И на Рогана ополчились уже не только артисты и борцы за права темнокожих, а еще и ученые с врачами. Они опубликовали открытое письмо, в котором обвинили Рогана и Spotify в распространении ложной и вредной информации о COVID-19.

Комик пообещал, что в будущем будет сбалансировано вести дискуссии на темы, связанные с коронавирусом, а гендиректор Spotify Даниэль Эк пообещал удалить часть «неправильных» программ с платформы.

Озвучив это решение, Эк все же отметил, что «затыкание голосов – это скользкий путь; критическое мышление и открытые дебаты лишь способствуют реальному и необходимому прогрессу».

С недоумением за всем этим наблюдали в Канаде, откуда ведет свое вещание ближайший конкурент Spotify, стриминговая платформа Rumble.

В Rumble решили из американских свар извлечь выгоду. И немедленно направили Рогану письмо, в котором предлагают ему «100 миллионов причин, чтобы сделать мир лучше».

- Как насчет того, чтобы вы, Роган, привезли нам все свои шоу – как старые, так и новые, без цензуры. За $100 миллионов? – также написано в ставшем достоянием СМИ письме Rumble.

О реакции Джо Рогана на это заманчивое предложение пока неизвестно.