Не пережил коронавируса: В Британии обанкротился паб, открытый в VIII веке

Старейшим британским пабом является Ye Olde Fighting Cocks, ведущий свою историю с 793 года. Фото: Shutterstock

Запад всего упрекал русских в чрезмерной любви к коллективному распитию алкоголя. А, между прочим, первые корчмы, в которых крепче кваса ничего и не продавали, появились в поселениях западных и южных славян всего лишь в XI веке. Через пять веков, в годы правления Ивана Грозного, их сменили кабаки, где предлагали уже кое-что покрепче – хлебное вино, да и оно было куда слабее современной водки.

Из чего пили древние британцы свой знаменитый эль (род пива крепостью в 5-6%), сегодня не знает никто. Историки лишь установили, что на территории современной Великобритании первые пабы стали появляться во времена Римской империи, в конце VII века. То есть за 800 лет до того, как московский люд получил возможность пропустить чарку-другую хмельного в первых кабаках.

Старейшим британским пабом является Ye Olde Fighting Cocks, расположенный в графстве Хартфордшир, ведущий свою историю с 793 года.

Точнее, являлся: переживший войны, кризисы, эпидемии, смену владельцев и поколений посетителей, паб не смог пережить пандемию коронавируса. И его решено закрыть из-за накопившихся за это время долгов.

Последние десять лет заведением управлял Кристо Тофалли, заверяющий, что пытался сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить паб. Но последние годы так сильно ударили по индустрии общепита во всем мире, что, как сказал Тофалли, «заставили сдаться всех нас, кто пытался всеми силами держать на плаву этот знаменитый паб».

У заведения, ведущего свою историю аж с 8 века, в годы пандемии ковида накопилось слишком много долгов. Фото: Shutterstock

Узнав о закрытии Ye Olde Fighting Cocks, неравнодушные к судьбе этого паба люди со всего мира собрали на одной из краундфаундинговых платформ 3000 фунтов стерлингов, но этого, конечно же, ни на что не хватит: паб обслуживают 10 работников, которым нужно платить, огромные долги накопились перед поставщиками.

Тофалли надеется, что к кому-то соглашению удастся прийти с одной из компаний, управляющей многими британскими барами, и старинный паб все же сможет принимать посетителей. Пока он ведет переговоры.

Паб Ye Olde Fighting Cocks – не единственный в Англии «старожил»: в списке старейших пабов Великобритании - еще несколько питейных заведений.