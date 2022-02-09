В Екатеринбурге поймали наркодилеров в полицейской форме

Бдительные жители района Пионерский в Екатеринбурге заметили подозрительных молодых людей, которые были одеты в форму полицейских.

Бдительные жители района Пионерский в Екатеринбурге заметили подозрительных молодых людей, которые были одеты в форму полицейских. Они не были похожи на настоящих сотрудников полиции, при этом активно звонили в квартиры, чтобы проникнуть в подъезды. Граждане предположили, что неизвестные им "полицейские" могут подбрасывать наркотики. И оказались недалеки от истины.

"Сегодня днем наряд группы задержания при патрулировании Кировского района города получил сообщение от дежурного территориального отдела полиции о том, что в районе улицы Июльской двое подозрительных мужчин, одетых в форменное обмундирование сотрудников полиции делают закладки наркотических веществ. Информация подтвердилась, экипаж задержал двух молодых людей, одетых в форму сотрудников правоохранительных служб. В ходе беседы задержанные не смогли предъявить служебные удостоверения и были доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе Росгвардии России.

В ходе осмотра в присутствии понятых у задержанных нашли более 30 свертков с сомнительным содержимым - предположительно, наркотиком синтетического происхождения.

По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. За торговлю наркотиками в крупных размерах задержанных ждет пожизненное лишение свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Купили для себя: ямальская полиция задержала двух любителей наркотиков

На них заведены уголовные дела (подробнее)

ФСБ нашли 15 килограмм мефедрона в подпольной лаборатории под Липецком

Застигнутым на месте «химикам» грозит пожизненное (подробнее)