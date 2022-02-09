Виктория Боня впервые показала своего жениха

Виктория Боня выходит замуж. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня перестала скрывать жениха: 42-летняя модель выложила в Инстаграме снимок в обнимку с возлюбленным. Фотография сделана в холле одного из отелей Монте-Карло, столицы Монако, где сейчас живет Боня. На фото Вика стоит у зеркала в объятиях темноволосого мужчины и делает селфи. При этом в стекле отражается счастливое лицо новоиспеченной невесты и спина незнакомца.

- Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы. Мужчин много, но тех, кто смотрит с тобой в одну сторону гораздо меньше! – подписала фото Боня, поставив смайлик в виде сердечка.

Боня показала своего избранника в Инстаграме. Фото: Инстаграм.

Хотя Виктория не уточнила, что мужчина на фото – ее жених, у подписчиков экс-звезды «Дома-2» в этом нет ни малейших сомнений. В комментариях друзья и знакомые поздравляют Боню и ее избранника. «Очень рад за тебя, поздравляю вас!», «Я очень рада за тебя Викуся! Пусть носит тебя на руках, ты этого достойна», «Он такой счастливчик», «Я рада, что одна из нас стала счастливее», - пишут фолловеры.

Напомним, в январе телеведущая объявила о помолвке. В Инстаграме Виктория похвасталась кольцом с крупным бриллиантом, которое ей подарил ее суженый. Имени своего жениха Боня не раскрывает и только говорит, что он – не из России.

- Я не собираюсь замуж за русского человека. Женщины России, расслабьтесь! – пошутила Боня в интервью Лауре Джугелии в YouTube-шоу Fametime TV.

Виктория рассказала, что знает своего избранника давно. Сначала они встречались, потом долгие годы дружили, но Боня никогда не воспринимала его как потенциального мужа. И вот теперь между ними проскочила искра.

- Я уже знаю его много лет. Есть человек, который хочет семью, хочет детей и я этого хочу, - призналась телеведущая. - Мы когда-то встречались, и просто нас жизнь немножко развела. А потом я посмотрела, повстречала каких-то еще теннисистов, футболистов непонятных, а потом я поняла, что он каждые несколько месяцев мне всегда звонил и писал: а как ты? ты замуж не вышла? Мы не ругались, не расставались, просто нас жизнь развела на дистанцию.

Хотя Виктория не уточнила, что мужчина на фото – ее жених, у подписчиков в этом нет ни малейших сомнений. Фото: Инстаграм.

Еще один довод, из-за которого Виктория не собирается переезжать в Россию, - ее дочь Анджелина. Отец 9-летней дочки Бони Алекс Смерфит живет в Монако, и Боня не хочет увозить девочку далеко от него. Поэтому брак с иностранцем в этой ситуации – лучшее решение.

- У меня же есть дочь, я не могу ее привезти в Россию, я не могу забрать ее из среды, в которой она растет, - сообщила Боня.

С отцом своей дочери Алексом Смерфитом Виктория прожила семь лет. Но официально свои отношения модель и наследник ирландского миллиардера так и не оформили, так что нынешнее замужество станет для нее первым. Боня и Смерфит разошлись в 2017 году, оставшись в хороших отношениях.