В России узаконят криптовалюту: Покупать биткоины будем в банке по паспорту

Россияне смогут покупать биткоины, как и прочую валюту. Фото: Shutterstock

Криптовалюту в России, похоже, все-таки узаконят. После ряда совещаний и консультаций правительство утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Под цифровыми валютами в ней подразумевается именно «крипта» (не путать с цифровым рублем — это совсем другая история).

В топе новостей эта не самая понятная большинству россиян тема неожиданно оказалась в конце января. Центробанк опубликовал свои предложения, что делать с российским рынком криптовалюты. И они в основном сводились ко «все запретить», а за нарушение запретов ввести ответственность. А то, что предлагается запретить, сразу становится интересным даже тем, кто вообще не в теме.

С позицией Центробанка, впрочем, не согласен Минфин. По мнению этого ведомства, полный запрет приведет к росту теневой экономики и мошенничеств. Гораздо лучше рынок отрегулировать и получать с него доходы в бюджет. В итоге президент Владимир Путин призвал правительство и ЦБ прийти все-таки к единому мнению и родить некие общие предложения.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КОНЦЕПЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Как минимум, в ней нет запрета на криптовалюту. Но прописан ряд мер по «обелению» рынка и контролю за ним, а также защите прав граждан, решивших поиграться в «крипту».

Основные положения такие:

-Российским банкам заниматься криптовалютой можно. Для этого у банка должна быть универсальная лицензия и ему нужно зарегистрироваться в Реестре организаторов системы обмена цифровых валют.

-Для мониторинга предлагается использовать сервис «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга. Сервис этот позволит отделять «нормальные» операции от «подозрительных»и создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью.

-Криптообменники (операторы обмена цифровых валют) должны быть российскими юридическими лицами и тоже зарегистрироваться. Им надо получать специальную лицензию.

-На иностранной криптобирже что -то покупать или продавать тоже можно. Но она должна иметь представительство в России и договор с российским банком, зарегистрированным в Реестре организаторов системы обмена цифровых валют. «Разрешенная» иностранная криптобиржа не может быть фирмой из «плохого» офшора, который не раскрывает информацию о проведенных финансовых операциях.

-Гражданам, которые хотят купить или продать криптовалюту, надо:

1) открыть (или уже иметь) счет/электронный кошелек в банке, который зарегистрирован как организатор системы обмена цифровых валют; этот шаг, естественно, подразумевает идентификацию клиента по паспорту и другим документам,

2)открыть в криптообменнике криптовалютный кошелек, привязанный к счету из пункта 1 (и еще раз пройти идентификацию),

3)пройти тест на знание вопроса — по его результатам вас признают квалифицированным или неквалифицированным инвестором, как сейчас уже делается для желающих вложить денежки в фондовый рынок; для тех, кого признают неквалифицированными, будет установлен лимит по операциям.

ПРОРЫВ — ИЛИ «ЗАРЕГУЛИРОВАЛИ ВСЕ»?

- Пока еще ничего не зарегулировали, а только собираются. На это уйдет достаточно много времени, - прокомментировал «КП» ситуацию экономист Денис Ракша. - Потому что правительство у нас регулирует только свою деятельность, а вовсе не деятельность Госдумы. И процесс может затянуться. В принципе они собираются достаточно жестко зарегулировать всю эту сферу. Но альтернатива — полный запрет. Поэтому переход к регулированию — это все-таки хорошо.

-Что получат граждане и бюджет?

-Все оценки типа «бюджет получит триллион рублей» сейчас очень условны. Рынок крайне непрозрачный и оценить его сложно. А кроме того, никто ж пока не знает, какое там будет налогообложение. Есть разные предложения, но что будет принято, неизвестно. Есть ряд вопросов. Например, в какой именно момент облагать налогом майнеров. И что облагать - потребленную электроэнергию или намайненную криптовалюту. Однозначно вся эта история нужна крупным майнерам, майнинг-отельерам (см. «Словарик «КП») — крупным игрокам. Ну и биржам, обменникам. Думаю, что количество игроков на этом рынке не уменьшится, а, скорее, наоборот будет расти. Придут те, кто сейчас боится, потому что непонятно, легальная это деятельности или нет. А крупные игроки типа дата-центров или майнинг-отелей смогут предлагать более широко и официально свои услуги.

СЛОВАРИК «КП»

Криптовалюта — виртуальные деньги (сложный программный код), которые не привязаны ни к какой реальной валюте, золоту или чему-то еще «физическому». Не путать с валютами типа обещанного Центробанком цифрового рубля, которые по сути представляют из себя лишь другую, виртуальную, форму рубля или доллара. Наиболее известная криптовалюта — биткоин. Но она не единственная.

Майнинг - «добывание криптовалюты». Нет, никто ее в подвале не «печатает» неким продвинутым виртуальным образом. Просто процесс обеспечения сделок с криптовалютой крайне сложен и требует, как правило, участия большого числа компьютеров. Желающие к этому присоединиться со своими компьютерными мощностями получают в благодарность комиссию в криптовалюте — вот и весь майнинг. Майнить можно хоть дома, организовав там «ферму» (если условия позволяют: нужно место для серверов, а кроме того, майнинг «жрет» много электроэнергии). А можно податься в майнинг-отель — это специально оборудованное помещение, где за определенную плату можно разместить свои устройства.

Обменять намайненное на обычные деньги можно через криптообменник или криптобиржу. Пока их деятельность в России никакими законами не регулируется, как и покупки чего-то непосредственно за криптовалюту, это «серый» (неофициальный) или «черный» (который может быть связан с преступлениями) рынок.

По оценкам, которые приводятся в правительственной концепции, гражданами у нас открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, а объем средств на кошельках - порядка 2 трлн рублеи ($26,6 млрд).

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