Дочь Анастасии Заворотнюк резко высказалась в адрес врачей, сболтнувших лишнее про ее маму

Поклонники более трех лет переживают за Анастасию Заворотнюк, борющуюся с онкологией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники более трех лет переживают за Анастасию Заворотнюк. Актрисе диагностировали рак мозга. С тех пор ее жизнь разделилась на до и после. Родня поддерживает артистку, но никак не комментирует ее состояние. Лишь иногда старшая дочь звезды общается с публикой и рассказывает о том, что ее знаменитая мама мужественно переносит тяжелое испытание. Анна не скрывает, что болезнь родительницы больно ударила и по ней. Девушка даже проходила терапию. Больше всего Анну огорчают и возмущают слухи и сплетни об актрисе.

В прессе с завидной регулярностью появляются комментарии специалистов, которые дают оценку состояния Анастасии Заворотнюк. "Почему врачи рассказывают подробности про вашу маму? А как же врачебная тайна?" - поинтересовались подписчики у дочери актрисы Анны Заворотнюк.

Девушка не стала сдерживаться. Она достаточно резко отреагировала на данную информацию. "Я имена этих врачей слышу впервые. Обычные шарлатаны и просто конченые люди", - жестко высказалась дочь актрисы.

Она в очередной раз отметила, что ей очень сложно справляться с происходящим. "Это самый сложный путь в моей жизни", - поведала Анна.

Ранее она сообщала, что серьезно заболела вслед за родительницей. Речь шла о тяжелых изменениях психики на фоне переживаний и стресса. Анна призналась, что изначально пыталась самостоятельно справиться со своим состоянием.

"Мой диагноз: угнетенное настроение, тревога, панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад. На протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с недугом при помощи специалистов. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать, а порой не могу даже встать с кровати", - призналась дочь артистки.

Как говорит Анна, она каждый день делает над собой усилия и вопреки всему живет полной жизнью. "Это то, чего хотела моя мама… чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала, но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной", - вздыхает девушка.