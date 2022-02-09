Больше не кукурузник: Чем уникален новый российский самолет «Байкал», который придет на смену Ан-2

Самолет ЛМС-901 «Байкал» в выставочном павильоне «Крокус Экспо». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет ЛМС-901 «Байкал» сверкает винтом в выставочном павильоне «Крокус Экспо». Совсем недавно, 30 января, эта самая машина впервые поднялась в небо, а теперь ее привезли на Национальную выставку инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022, чтобы показать товар лицом.

- Первый полет, конечно, был очень важен. Это показатель, насколько самолет получился, - сказал в беседе с kp.ru главный конструктор специального конструкторского бюро экспериментального самолетостроения Московского авиационного института Вадим Демин. - Когда летчик-испытатель Лаврентьев доложил, что к взлету готов, честно говоря, пересохло в горле. Но все прошло хорошо, никаких претензий по управляемости у испытателя не оказалось. «Байкал» не первый мой самолет, но каждый раз первый полет - это совершенно особенные чувства, чистый восторг.

Легкий самолет «Байкал» способен взять на борт одновременно 9 пассажиров. На входе в салон придется пригнуться, но внутри весьма комфортно. Ни в какое сравнение не идет с салоном легендарного Ан-2 - именно эту машину, выпускавшуюся в СССР с 1948 по 1971 и призван заменить «Байкал». Кстати, знаменитые «кукурузники» еще где-то летают: сейчас в России порядка 300 «старичков» в летном состоянии.

Легкий самолет «Байкал» способен взять на борт одновременно 9 пассажиров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как оказалось по итогам первого полета, «Байкал» даже превзошел ожидания своих создателей. Взлетно-посадочные характеристики, как говорят создатели крылатой машины, оказались не 30-40% лучше, чем рассчитывали. Например, при таком весе машине, как считалось, нужно было 150 метров разбега для взлета, но на тесте «Байкал» оторвался от земли после разбега длиной в 87 метра.

- В «Байкале» использовано рациональное сочетание традиционных и композитных материалов, - говорит Вадим Демин. - Конечно, можно было сделать корпус и полностью из композита, тогда он был бы таким гладким и красивым, но не практичным. Потому что такая машина при любом приземлении на неподготовленную площадку просто разрушится.

А для «Байкала» критически важно садиться примерно где угодно, ведь эксплуатировать его будут там, где грунтовка уже за счастье.

Новый самолет превосходит «предка» не только комфортабельностью, но и техническими характеристиками. Например, «Байкал» способен летать на 3 тысячи км (см ТТХ).

Взлетно-посадочные характеристики самолета оказались не 30-40% лучше, чем рассчитывали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Фишкой» «Байкала» стала система спасения - обычная для одного человека, например, но непредставимая раньше для машин весом под 5 тонн. У «Байкала» есть… парашют!

- Это средство спасения при абсолютно критической ситуации. Например, отказ двигателя не такой случай - если есть какая-то подстилающая поверхность, можно сесть. Даже посадка на лес не станет для «Байкала» катастрофической, - объясняет Демин. - Если не осталось больше никаких вариантов, пилот останавливает двигатели приводит в действие парашютную систему, которая расположена в хвосте. Отстреливается парашют, и самолет переходит в снижение с его помощью. Очень сложно было создать такую конструкцию, чтобы при выпуски парашюта самолет не разрушился.

«Байкал» призван заменить легендарны Ан-2 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Байкал» призван заменить легендарны Ан-2, поэтому он такой же универсальный: хочешь, людей вози, хочешь, поля опыляй. Только вот прозвище «кукурузник» создателю нового самолета категорически не нравится.

- Мне не нравится и когда Ан-2 «кукурузником» называют, - говорит Вадим Демин. - Потому что опыление сельхозугодий было далеко не главной задачей, которую многие годы успешно решал Ан-2. Он в первую очередь обеспечивал связанность территорий страны. Если бы его прозвали «извозчиком», например, я бы еще понял. Так что говорить, что мы делаем замену «кукурузнику», я не хочу.

В «Байкале» использовано рациональное сочетание традиционных и композитных материалов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦЕНА ВОПРОСА

Объявлено, что стоить «Байкал» будет ощутимо (процентов на 30) дешевле зарубежных аналогов, да и один час его полета будет обходиться дешевле.

- У нас в техзадании от заказчика сразу было заложено условие: 120 млн рублей в ценах 2020 года. Поэтому всем нашим подрядчикам мы также выдвинули аналогичные условия, — объясняет конструктор. - Задача была непростая. Особенно если учесть, что 70% цены самолета - это стоимость комплектующих. Ну а дальше старались применять более технологичные конструктивных решений - и этот процесс еще не закончен. После первого полета у нас две недели идут совещания по улучшению технологичности с точки зрения серийной пригодности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем не менее 120 млн рублей (или примерно полтора миллиона долларов) - немаленькие деньги. Будет ли спрос на «Байкал», ведь предназначен он для не самых выгодных для перевозчика маршрутов?

- За последние три десятилетия, с горечью приходится это признавать, практически все наши компании-эксплуатанты утратили веру в государственную политику, - сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. - Но президент принял решение, и правительство его реализует: из Фонда национального благосостояния предоставляются деньги под полтора процента годовых на закупку отечественной авиационной техники. Да, эти кредиты могут покрыть только 60% стоимости, но это уже большое подспорье. Конечно, авиакомпании могут мне возразить, что у них есть надежная, с ресурсом, уже самортизированная иностранная техника. Но это зависимость: в любую секунду канал поставок может быть перекрыт. Это делается даже не исходя из каких-то высоких политических мотивов, это чистая экономика. Кому захочется иметь конкурента на сужающемся рынке.

«Байкал» способен летать на 3 тысячи км. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТТХ ЛМС-901 «Байкал»

Максимальный взлетный вес 4800 кг

Максимальная коммерческая нагрузка 2000 кг

Крейсерская скорость 300 км

Максимальная дальность 3000 км

Длина разбега при взлете 250 м

Длина пробега при посадке 230 км

Размах крыла 16,5 м

Длина 12,4 м

Высота 5,5 м

Вмещает пассажиров 9