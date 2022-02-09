Выставка гражданской авиации NAIS 2022: Конкурент «Боинга», замена «кукурузнику» и квадрокоптеры

Гвоздем программы стал легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», призванный заменить легендарный «кукурузник» Ан-2. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В московском Крокус Экспо проходит 9-я Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022. На ней представлены новые отечественные самолеты и вертолеты, а также оборудования для аэропортов и безопасности полетов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гвоздем программы стал легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», призванный заменить легендарный «кукурузник» Ан-2. Новый самолет, разработанный компанией «Байкал-Инжиниринг», способен взять на борт до 9 пассажиров и будет работать в тех районах страны, где слабо развито автомобильное сообщение. 30 января «Байкал» впервые поднялся в воздух для тестового полета, и на него уже есть покупатели.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Корпорация «Иркут» представила на выставке макет самого, наверно, долгожданного российского самолета - среднемагистральный МС-21. Это один из главных проектов современного отечественного автопрома, который будет конкурировать с самыми ходовыми моделями самолетов в мире: «Боинг 737» и «Эйрбас 320». В рамках выставки руководитель Росавиации Александр Нерадько вручил гендиректору «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрию Слюсарю сертификат типа на МС-21-300. Это важнейший документ, который подтверждает соответствие новой машины всем требованиям, которые в стране предъявляют к гражданским самолетам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ожидается, что уже в этом году первые МС-21 начнут возить пассажиров. Первые четыре машины до конца 2022-го должна получить авиакомпания «Россия». В стандартной компоновке МС-21 способен принять на борт 168 пассажиров и доставить их максимум на 6 тысяч км.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, холдинг «Вертолеты России» представил на выставке вертолет АНСАТ в санитарной модификации, которую планируют использовать для эвакуации больных. Еще на стенде «Вертолетов России» нашлось место для беспилотника БАС-200: этот аппарат широкого назначения способен нести 50 кг груза и развивать скорость до 160 км/ч.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Больше не кукурузник: Чем уникален новый российский самолет «Байкал», который придет на смену Ан-2

Конструктор Демин рассказал об уникальной системе спасения самолета "Байкал" (подробности)