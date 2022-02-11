«Жми веса, гони ковидлу!» Ученые подтвердили, что занятия спортом снижают риск заразиться коронавирусом

Заниматься спортом полезно, но меры безопасности лучше соблюдать даже спортсменам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Университетской больницы города Наварры в Испании выяснили, как занятия спортом помогают снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Оказалось, что во время физических упражнений увеоичиваеися количество белков – миокинов. Эти белки благотворно воздействуют на внутренние органы и снижают риск заболевания коронавирусом. К тому же именно от дефицита миокинов страдают люди с избыточным весом и ожирением.

- В исследованиях in vitro (в пробирке) мы подтвердили, что миокины способны снижать количество рецепторов, восприимчивых к SARS-CoV-2, в клетках жировой ткани. Поэтому, если здоровый человек занимается физическими упражнениями, у него будет больше миокинов, а значит, снизится риск заражения коронавирусом, - считает доктор Родригес Муруэта-Гойена.

В то же время люди с ожирением заражаются коронавирусом легче, чем те, у кого здоровая масса тела. Все дело в том, что большое количество рецепторов, восприимчивых к COVID-19, находятся в жировых тканях. Кроме того, у людей с избыточным весом чаще развивается воспаление и ответная реакция на коронавирус по типу цитокинового шторма, что часто становится причиной смерти от ковида.

В феврале прошлого года эксперты американского медицинского издания Journal of the American Heart Association назвали ожирение одной из главных причин тяжелого ковида. Исследователи изучили около 1 миллиона случаев и пришли к выводу, что около трети (30%) госпитализаций связаны с ожирением, около четверти (26%) - с гипертонией и 21% - с диабетом.

Так что ж, жми «веса» в спорзале, наматывай километры на тренажере – меньше шансов, что заболеешь? До некоторой степени да. Но, все-таки, в исследовании испанских ученых речь идет о потенциальной вероятности того, что занятия спортом снижают риск. А два года пандемии показывают, что и молодые и здоровые спортивные люди заражаются коронавирусом и болеют, в том числе, тяжело. Конечно, намного реже, чем люди с избыточной массой тела. Поэтому заниматься спортом полезно, но меры безопасности лучше соблюдать даже спортсменам: маска в помещении (наши хоккеистки доказали, что в них можно даже на Олимпиаде играть), соблюдение дистанции, мытье рук.