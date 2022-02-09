«Не долго горевала»: Анастасия Волочкова вернулась к бывшему любовнику

Анастасия Волочкова и Олег. Фото: Instagram.com

-Желаем вам прекрасного дня,-подписала фото в своём Инстаграме 46-летняя Анастасия Волочкова.

На снимке счастливая артистка обнимается со своим бывшим возлюбленным Олегом, с которым рассталась, как и с недавним своим мужчиной банщиком Сергеем Кузнецовым, после вояжа на Мальдивах.

Правда тогда артистка говорила, что с Олегом ее рассорила мама.

-Олег -бизнесмен, у него есть ребёнок от первого брака, поэтому у нас в этом плане общие интересы, общие темы родительские. Он восхищается мною. Ведь у меня все натуральное, вся красота, включая, грудь, не сделанная, а настоящая, от природы,-хвасталась в беседе с kp.ru балерина.

-Моему счастью в личной жизни мама никогда не радовалась. Она меня и развела с Олегом,-говорила балерина.

Олега артистка быстро забыла в объятиях байкера Владимира, с которым тоже быстро рассталась.

На шоу «Давай поженимся» Волочкова встретила банщика Сергея Кузнецова. Их общение продолжилось и после программы. Потом был отпуск на Мальдивах, который по слухам, оплачивала сама балерина. Правда, после совместного вояжа Волочкова и Кузнецов быстро разругались.

Балерина заявила, что мужчина использовал ее для пиара. А банщик с грустью заметил, что сам ушёл от Волочковой из-за какой-то обидной выходки, а артистка почему-то вместо извинений строит из себя жертву.

Но, похоже, сейчас Анастасии Волочковой уже не до разборок с банщиком. В особняке балерины снова поселился ее любимый Олег.

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