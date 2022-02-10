Актриса Мария Голубкина разделась по пояс

Мария Голубкина предстала в образе роковой искусительницы. ФОТО: Instagram актрисы

Мария Голубкина восхитила народ новой выходкой. Актриса не побоялась показать свои роскошные прелести.

Мария Голубкина разместила в блоге эффектную фотографию. Дочь легендарной Ларисы Голубкиной предстала в образе роковой искусительницы. Ее бархатное вечернее платье соскользнуло с соблазнительных плеч до талии.

Раздеться по пояс на камеру звезда театра и кино решилась ради роли в спектакле "Италиано аморе". Пораженные фанаты тут же отреагировали на горячий кадр, расхвалив свою любимицу на все лады: "Это что-то особенное", "Маша, вы красотка", "Маша! Радость наша", "Какая невероятная натуральная красота", "Чуть с дивана не упала".

Стоит отметить, что последние дни имя Голубкиной у всех на устах. Мария недавно высказалась об образе жизни скандально известной балерины Анастасии Волочковой. По мнению артистки, все проблемы в жизни королевы шпагата так или иначе связаны с распущенностью неугомонной блондинки. Кроме того, актриса посоветовала танцовщице проявлять больше твердости в характере.

"Волочкова - баба неплохая, незлобная, но глубоко несчастный человек. Психологически несчастный. Она подорвана тяжелой жизнью. Потеряла свою основу. Жалко ее. Насте надо перестать расслабляться. Она распущенная, должна взять себя в руки. Она - балерина, и значит, должна все мочь! Хватит быть доброй! Волочкова должна стать Сволочковой и в первую очередь начать думать о себе. Надеюсь, скоро у нее все наладится", - рассуждала Мария.

Однако искренние наставления артистки не пришлись по душе Анастасии. Она не постеснялась назвать мать двоих детей "марамойкой".

Напомним, у 48-летней Голубкиной есть сын и дочь. Насте - 23 года, Ивану - 18 лет. Детей актриса родила от актера и музыканта Николая Фоменко и после развода с ним воспитывала отпрысков одна. С некоторых пор дети Голубкиной и Фоменко живут в Европе. Поначалу заботливый отец отправил их в Лондон. Там Настя получила образование продюсера. Сейчас они с Иваном перебрались в Берлин.

"Самое забавное, что они немецкого не знают. Я им всегда говорила, что его надо учить. Это мой любимый язык, он великолепен. А они все на французский налегали, придурки! - сообщала в блоге Голубкина. - Грустно мне без них? Хотела, чтобы уехали? Да кто меня спрашивать станет? Да, мне без них тоскливо, но я не имею никакого права держать их рядом с собой только из-за того, что мне без них скучно. Пусть учатся, смотрят мир. Перед ними открыты такие возможности!"

Мария призналась, что и сама до 34 лет "косила лиловым глазом в сторону заграницы", а потом поняла, насколько ценна Родина. "Кому я там нужна, в Европе этой? - улыбается актриса. - Мне и здесь хорошо".