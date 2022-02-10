Покинувший Россию Егор Крид стал резидентом другой страны

Егор Крид. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Егор Крид сообщил, что покинул Россию: музыкант стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. В Инстаграме 27-летний исполнитель опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство в ОАЭ. Певец также поделился еще одним снимком: в кадре он позирует в традиционной арабской одежде - белой кандуре.

- Резидент ОАЭ. P.S. Теперь можно иметь много жен? - задался вопросом Егор.

Подписчики Крида поздравили его с новым статусом, но не упустили случая пошутить над звездой. «Ты хотя бы одну найди для начала», - написали фолловеры.

Певец опубликовал фотографию своего паспорта с резиденцией - видом на жительство в ОАЭ. Фото: Инстаграм.

Вид на жительство в ОАЭ – это долгосрочная виза, которая позволяет ее обладателю находиться в стране до трех лет. В дальнейшем резиденцию можно продлить. Чтобы получить вид на жительство в Дубае, можно приобрести там недвижимость. Цены кусаются: ВНЖ выдается только тем, кто обзавелся домом или квартирой стоимостью не менее 1 миллиона дирхамов (примерно 272 тысячи долларов). Виза, полученная при покупке жилья, дает право на проживание в стране, открытие счетов в банках, но не дает разрешения на трудоустройство.

Впрочем, не исключено, что Егор воспользовался другим вариантом – визой инвестора. Получить вид на жительство можно, открыв в ОАЭ собственную компанию. При этом никаких дополнительных инвестиций, кроме регистрации фирмы, не требуется, чем на практике многие и пользуются. Компании в Эмиратах, создаваемые для получения ВНЖ, могут вовсе не вести никакой деятельности – главное сам факт их существования. При этом обладатель визы инвестора может привезти с собой на три года членов семьи, для которых не требуется оформлять ВНЖ.

- Резидент ОАЭ. P.S. Теперь можно иметь много жен? - задался вопросом Егор. Фото: Инстаграм.

На фото в паспорте Егор Крид показал свое настоящее имя – Егор Булаткин. Будущий певец родился в Пензе в музыкальной семье. Его мама увлекалась вокалом, папа с друзьями играл в музыкальной группе. При этом музыкой родители Егора занимались для души. Основным источником дохода семьи является бизнес. Отец певца Николай Борисович Булаткин - директор компании «Фирма-Унитрон» (крупнейшая в России фабрика по переработке орехов), мама трудится его заместителем. У Егора есть старшая сестра Полина, тоже решившая стать актрисой и певицей. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе.