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В мире10 февраля 2022 5:00

Forbes назвал самых богатых представителей индустрии развлечений

Большинство из них всего лишь продали свои компании или принадлежащие им права на музыку
Юрий МАЙБОРОДА
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По подсчетам Forbes, Питер Джексон заработал за прошлый год $580 миллионов.

По подсчетам Forbes, Питер Джексон заработал за прошлый год $580 миллионов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал Forbes представил традиционный ежегодный список богачей мира индустрии развлечений. Его возглавил режиссер знаменитой трилогии «Властелин колец» Питер Джексон. По подсчетам Forbes, Джексон заработал за прошлый год $580 миллионов, а сделка по продаже принадлежащей ему части студии Weta Digital вывела режиссера на один уровень со Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом – теперь Джексон тоже миллиардер.

Второе место в рейтинге досталось Брюсу Спрингстину: за год музыкант заработал порядка $435 миллионов, а незадолго до новогодних праздников за сумму около $500 миллионов он избавился от всех своих прав на музыку, продав их Sony Music Group.

На третьем месте оказался Jay-Z. Рэпер-миллиардер заработал $340 миллионов, а также продал свою долю в стриминговом сервисе и принадлежавшую ему часть в бренде шампанского Armand de Brignac.

В пятерку самых высокооплачиваемых артистов прошлого года вошли Дуэйн «Скала» Джонсон и Канье Уэст с заработками $270 и $235 миллионов соответственно.

Замыкает список богатейшей десятки музыкант Боб Дилан с «жалкими» $130 миллионами заработка.

Самой богатой женщиной в мире шоу-бизнеса стала актриса Риз Уизерспун – со своими $115 миллионами прошлогоднего дохода она расположилась на 12 месте в списке.

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