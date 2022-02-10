В США арестовали россиянина по подозрению в краже криптовалюты на $4,5 миллиарда

Россиян обвинили в краже 120 тысяч биткоинов во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Фото: REUTERS

Окружной суд в Нью-Йорке отправил под стражу супругов Илью Лихтенштейна и Хезер Морган по обвинению в краже 120 тысяч биткоинов во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году.

Позже судья согласился выпустить пару под залог в $8 миллионов, но вышестоящая инстанция временно отменила его решение.

Украденные пять с лишним лет назад биткоины в то время оценивались в $71 миллион, что само по себе составляло солидную сумму, однако с тех пор криптовалюта здорово поднялась в цене.

По мнению американских правоохранителей, похищенные биткоины были отправлены на кошелек Ильи Лихтенштейна, имеющего российское и американское гражданства, а затем с помощью сложной схемы часть средств была выведена.

Следователи полагают, что Лихтенштейну удалось обналичить порядка 25 тысяч биткоинов, основная же сумма пока лежит в электронном кошельке.

– Сегодняшние аресты и крупнейшая финансовая кража в криптовалюте за всю мировую историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников, – заявила в этой связи заместитель генпрокурора США Лиза ОМонако.

Известно, что Хезер Морган изредка писала статьи для Forbes и исполняла рэп, Илья Лихтенштейн занимался инвестированием.

В прессу утекли некоторые подробности поимки предполагаемых преступников. Сообщается, что один из биткоинов был обменян на доллары, на которые среди прочего была приобретена подарочная карта. Покупки, оплаченные этой картой, и привели сыщиков к Морган и Лихтенштейну.

За сговор с целью обмана властей США паре грозит до 5 лет лишения свободы, а вот за кражу и отмывание денег супруги могут провести за решеткой всю жизнь.

Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Сергей Овсянников сообщил «КП», что дипмиссии известно об аресте российского гражданина, но ни сам Лихтенштейн, ни его адвокаты за помощью к нашим дипломатам пока не обращались.

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