Мало слов, да и те матом: Трамп выпустил фотоальбом

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В отличие от своих предшественников бывший президент США Дональд Трамп не стал долго тянуть с мемуарами и выпустил книгу о своем президентском сроке спустя всего год с небольшим после того, как покинул Белый дом. Правда, и сами мемуары разительно отличаются от аналогичных трудов других глав государств.

«Наше путешествие вместе» (Our Journey Together) поступила в продажу без фанфар и дорогой рекламной кампании, но уже успела принести автору десятки миллионов долларов прибыли.

Книга представляет собой сборник фотографий, сделанных во время пребывания Дональда Трампа на посту президента США.

При этом сами фото вовсе не являются эксклюзивными, поскольку подавляющее большинство из них сделаны официальным фотографом Белого дома, и в свое время были опубликованы.

Самое ценное в книге – это комментарии Трампа, известного своим взрывным и невыдержанным характером.

По мнению издателя книги, республиканца Серхио Гора, чьим партнером стал старший сын Трампа, экс-президент дал своим сторонникам именно то, чего они от него ждали: в «Путешествии» собрано 300 фотографий политиков и известных личностей с подписями Трампа. Зачастую оскорбительными, а иногда и просто нецензурными.

– Она кричала и тряслась, как лист, она чертовски сумасшедшая, отсюда и прозвище «Сумасшедшая Нэнси», – это подпись под фотографией спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

– Марк Цукерберг мог бы прийти в Белый дом и поцеловать меня в задницу. Его цензура ужасна для Америки, – стоит под изображением основателя Facebook.

– Просит работу для своей жены, и я улыбаюсь, но он мне не нравится, – рядом с фото покойного ныне сенатора Джона Маккейна.

Стоимость книги составляет $230 с подписью Трампа и $75 без нее. Отлично уходят оба варианта.

По словам Гора, компания выпустила первоначальный тираж в 200 тыс. экземпляров, которые уже полностью разошлись. На данный момент печатаются еще 300 тыс. книг.