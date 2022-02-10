Цензура не прошла: В Китае все же решили показать финал фильма «Бойцовский клуб»

Кадр из финала "Бойцовского клуба".

В начале этого года китайцы, штурмовавшие кинотеатры и стриминговые платформы для просмотра любимой в Поднебесной криминальной драмы «Бойцовский клуб», пришли в ярость от того, что финальные сцены картины были вырезаны.

Фильм режиссера Дэвида Финчера вышел в свет в 1999 году. В 2017 году его еще раз показали во всех китайских кинотеатров по случаю проведения Шанхайского кинофестиваля. В Китае у «Бойцовского клуба» появилась целая армия фанатов, многие знают реплики героев наизусть, цитируют и тиражируют в соцсетях полюбившиеся фразы.

В цензурированном варианте герой фильма сдается властям и попадает в психиатрическую больницу, а финальную сцену, в которой он наблюдает за взрывами небоскреба, вырезали. Вместо этого пустили титры: «Полиция раскрывает план благодаря подсказке, сделанной Тайлером, арестовывает всех преступников и предотвращает взрыв бомбы».

После волны возмущения, вызванной откровенной цензурой, было решено вернуть в оригинальную версию 11 из 12 вырезанных сцен. Не хватило лишь одной – откровенно сексуальной. Из-за этого хронометраж фильма стал на минуту короче.

Официальных комментариев по поводу решения о внезапной цензуре и последовавшей ее отмене нет.