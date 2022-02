«Нравится – не нравится, терпи…»: Как зарубежные СМИ перевели слова Путина

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

О трудностях перевода известно давно. Итальянцы обращают на интересную игру слов в их языке: traditore и traduttore – «переводчик» и «предатель». Разница лишь в одном звуке, а как меняется смысл…

Для переводчиков, особенно осуществляющих синхронный перевод, пословицы, фразеологизмы, строки из стихотворений представляют особую сложность. Тем более, когда речь идет о переводе выступления главы государства. Ведь аналогий может не быть, а точный перевод наверняка исказит истинный смысл сказанного.

Не в первый раз западные СМИ, в «лучшем» случае, дают дословный перевод с русского, и западный читатель и зритель так и не понимает, почему вдруг прозвучали странные для его уха фразы.

Взять, например, интервью российского президента американским СМИ, которое он дал в преддверии встречи с Байденом в швейцарской Женеве. Отвечая на один из вопросов, Владимир Путин порекомендовал «обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ». Любой русскоговорящий улыбнется, услышав эту фразу, прекрасно зная, что ее авторство принадлежит Ильфу и Петрову и, конечно же, самому Остапу Бендеру.

Но в США ее перевели дословно, без соответствующей пометки, которая помогла бы несведущему в советской литературе американцу понять точный и правильный контекст этой фразы.

Но куда интересней сейчас наблюдать, как проявляют свои познания в русском западные журналисты, освещавшие недавнюю встречу в Москве президентов России и Франции.

Все они обратили внимание на фразу «нравится – не нравится, терпи, моя красавица», прозвучавшую из уст российского главы государства на совместной с Эмманюэлем Макроном пресс-конференции. Эти слова Путин произнес, когда говорил о соблюдении Украиной Минских соглашений.

Пожалуй, круче всех – точно и сохранением рифмы – перевод сделали в CNN: Like it or don’t like it, it’s your duty, my beauty. Но обошлись без пояснений.

В подразделении того же медиахолдинга, вещающего на испанском, перевод осуществили и без пояснений, и без поиска рифмы. Итальянцы вообще выдали лишь «терпи, моя красавица». По крайней мере, так поступили журналисты Il Foglio. Теперь итальянцы ломают голову…

Аж целое исследование провели в Польше, где, по мнению агентства TVP Info, строчки про красавицу «вышли в народ» никак не из фольклора, а из песни панк-рок-группы «Красная плесень», если и известной, то только за счет матерных песен и черного юмора. Вероятно, наслушавшись этих песен, польские журналисты свои изыскания увенчали выводом: «Россия грозится изнасиловать Украину». Вот уж кому действительно нужно обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ…

Кстати, журналисты TVP info почему-то не стали переводить слово «красавица», и лишь транслитеровали его, пусть и с ошибкой – krasawico. Наверное, оно им понравилось.