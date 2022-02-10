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Здоровье10 февраля 2022 6:00

Назван простой способ спасти сосуды после коронавируса

Попадая в организм, вирус поражает внутреннюю стенку кровеносных сосудов – эндотелий
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Depositphotos

Depositphotos

Коронавирус бьет не только по легким - от ковида страдают абсолютно все органы. В том, числе, сердечно-сосудистая система. Ученые выяснили, что, попадая в организм, вирус поражает внутреннюю стенку кровеносных сосудов – эндотелий. А если проблемы с сосудами были у вас и раньше - как это часто случается с пожилыми людьми - ковид только усугубит ситуацию. И ключом к выздоровлению тут может стать прием Омега-3. Доказано, что жирные кислоты играют важнейшую роль в формировании клеточных мембран всех органов и тканей – клеток эндотелия сосудов, сердца, а также мозга, зрительного аппарата…

Какие еще полезные свойства Омега-3 делают незаменимым их прием при восстановлении после коронавируса - читайте в материале kp.ru.

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