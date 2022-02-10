В подъезде жилого дома в Раменском обнаружили трупы двух мужчин

Оперативники склоняются к версии передозировки наркотиками. Фото: Александр ГЛУЗ

Тела двух мужчин обнаружили жильцы одного из домов на улице Коммунистической в подмосковном Раменском. Спускаясь на улицу по лестнице, между этажами они увидели двух людей без сознания. Один из них проживал в этом же подъезде, а второй иногда приходил к нему. Их лица соседям были знакомы. Сначала мужчин попытались разбудить, но они ни на что не реагировали. Тогда на место вызвали наряд полиции.

— На лестничной площадке между первым и вторым этажами были обнаружены трупы без внешних признаков насильственной смерти двух граждан 36 и 39 лет. Давность наступления смерти около 3 часов. При осмотре одного из них, обнаружены следы инъекций на правом локте, — сообщил источник kp.ru.

Тела были направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. Оперативники склоняются к версии передозировки наркотиками. Сейчас полицейские опрашивают знакомых и соседей погибших.