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Происшествия10 февраля 2022 7:30

В подъезде жилого дома в Раменском обнаружили трупы двух мужчин

Предположительно они скончались от передозировки наркотиками
Наталия ЕРОШКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Оперативники склоняются к версии передозировки наркотиками.

Оперативники склоняются к версии передозировки наркотиками.

Фото: Александр ГЛУЗ

Тела двух мужчин обнаружили жильцы одного из домов на улице Коммунистической в подмосковном Раменском. Спускаясь на улицу по лестнице, между этажами они увидели двух людей без сознания. Один из них проживал в этом же подъезде, а второй иногда приходил к нему. Их лица соседям были знакомы. Сначала мужчин попытались разбудить, но они ни на что не реагировали. Тогда на место вызвали наряд полиции.

— На лестничной площадке между первым и вторым этажами были обнаружены трупы без внешних признаков насильственной смерти двух граждан 36 и 39 лет. Давность наступления смерти около 3 часов. При осмотре одного из них, обнаружены следы инъекций на правом локте, — сообщил источник kp.ru.

Тела были направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. Оперативники склоняются к версии передозировки наркотиками. Сейчас полицейские опрашивают знакомых и соседей погибших.

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