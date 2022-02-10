Первые разногласия в деле об ограблении вдовы Градского: кто лжет о похищенных 100 миллионах

Марина Коташенко и Александр Градский прожили вместе 17 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя месяц после дерзкого ограбления вдовы Александра Градского сайту kp.ru удалось выяснить подробности громкого дела, которые следствие тщательно охраняет от публики. Так, бывшая жена первого и пока единственного задержанного участника налета - 27-летнего гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова пересказала его показания, которые знает со слов родственников и адвоката. Напомним, Жабборову была отведена роль водителя - именно он после ограбления подхватил троих преступников в Апрелевке, куда их на собственном джипе отвезла Марина Коташенко.

- Он говорил, что из машины вдовы Градского они вышли без масок. Таджики. С собой у них была только одна небольшая спортивная сумка. Поэтому Умед не понимает, как в ней могли лежать 100 миллионов рублей, - поделилась экс-супруга.

Между тем, 100 миллионов - ноша довольно тяжелая: даже самыми крупными, пятитысячными купюрами наберется тюк на 20,5 килограммов. Если же вдова вдруг рассчитывалась долларами, это 13 кило валюты - уместить их в "небольшой спортивной сумке" явно проблематично. Получается, кто-то из участников водит следователей за нос. Но кто - жертва или задержанный водитель?

По словам юристов, соучастнику в этом случае нет особого смысла врать: если похищены 5 или 100 млн рублей, по Уголовному кодексу разницы нет - это ограбление в особо крупном размере, наказание одно и то же. А вот для вдовы Градского принципиальна каждая копейка.

- Похищенную сумму полиция знает только со слов вдовы - никто этих денег не видел, в руках не держал, не пересчитывал. А значит, на самом деле украсть могли гораздо меньше, - поделился с kp.ru юрист Михаил Алексеев, который разбирает громкие дела на своем YouTube-канале. - У нее могли забрать и 5, и 10 миллионов - любую сумму. Тогда логично назвать в полиции цифру как можно больше, а остальное оставить себе. В таком случае эти деньги не войдут в наследственную массу и ими не придется делиться с другими родственниками.

Вот как, по мнению эксперта, выглядело бы идеальное преступление.

- Забираешь 100 миллионов из сейфа, находишь в даркнете посредника, который подбирает налетчиков на определенное время и место. Затем прячешь 95 миллионов, а 5 у тебя похищают. Концов никто не найдет: посредник тебя в глаза не видел, исполнители не в курсе, что ограбление подстроено жертвой. А теперь представьте, что на самом деле наличных было не 100 млн, а 200 или 300. Тогда можно присвоить себе гораздо больше, - отметил юрист.

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