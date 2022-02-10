Российские ракетчики провели на полигоне Белоруссии ритуал заступления на боевое дежурство

Боевые расчеты ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области в рамках совместных учений "Союзная решимость-2022"

В Белоруссии боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Восточного военного округа (ВВО) провели ритуал заступления на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

- Ракетчики отработали развертывание боевой техники, провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники и приступили к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности. Ранее личный состав подразделений противовоздушной обороны ВВО совершил марш комбинированным способом протяженностью более 9 тысяч километров из пункта дислокации в Хабаровском крае, - сообщили в Минобороны России.

Отметим, что боевые расчеты ЗРК С-400 были включены в состав Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе совместного учения "Союзная решимость-2022".

В Белоруссии боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Восточного военного округа (ВВО) провели ритуал заступления на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Напомним, с 10 февраля на пяти общевойсковых полигонах вооруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение "Союзная решимость-2022". Учение проводится с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

К проверке на территории Республики Беларусь от России привлекаются органы управления и воинские части Восточного военного округа, которые в короткие сроки совершили перегруппировку на расстояние около 10 тысяч километров.

- В ходе перегруппировки российской части на территорию Республики Беларусь оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск (сил), - подчеркнули в Минобороны.