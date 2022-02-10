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Политика10 февраля 2022 9:10

Рано списываете со счетов! Жириновский рвется на работу, но врачи не пускают

Состояние больного коронавирусом Жириновского осложняет прогрессирующий диабет
Андрей СЕДОВ
Андрей СЕДОВ
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Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как ни странно, но состояние здоровья 75-летнего Владимира Жириновского, находящегося в ЦКБ с ковидным воспалением легких, настоящая загадка. Психологический ребус, в духе лидера ЛДПР.

Владимир Вольфович, оказывается, еще неделю назад, 2 февраля, почувствовал недомогание и его срочно госпитализировали. Сначала это был скорее предосторожность – болезнь протекала штатно, спокойно, «по-омикроновски».

Факт заражения был, конечно, полностью засекречен. Даже помощники Жириновского знали лишь, что шеф изолировался в квартире в страхе перед очередной волной ковида. О страхе Владимира Вольфовича заболеть в Думе слагают легенды (на дверях его кабинета даже висит табличка «никаких поцелуев и рукопожатий») поэтому его исчезновение удивления не вызвало. Для журналистов изготовили «легенду», мол, Жириновский в частной поездке, где он – неизвестно.

Объяснить скрытность Жириновского несложно. Он прекрасно понимает, что невольно, своей болезнью, сильно подрывает доверие к прививкам. По злой иронии судьбы, человек уколовшийся за два года восемью (!) вакцинами, оказывается на больничной койке из-за пустякового омикрона.

Но пока все шло благополучно. Жириновский устроил из vip-палаты ЦКБ «рабочий кабинет» – туда привезли книги, документы, три сотовых телефона. Поначалу, лидер ЛДПР бодро проводил время в он-лайн совещаниях, к нему приезжал ближайший помошник – принимал подписанные документы.

Но уже через несколько дней все изменилось. Поражение легких достигло 30 процентов правой стороны и 50 процентов левой, сатурация упала до 90-91 процентов. И если 8 февраля Жириновский бодро отдавал команды по телефону соратникам, то 9-го поползли зловещие слухи – Владимир Вольфович на ИВЛ, ситуация угрожающая!

Поздно вечером пришла уж совсем черная новость – состояние пациента сильно ухудшилось, развязка, дескать, может случиться к утру.

К счастью, по нашим данным, слухи оказались слухами. Жириновского не переводили на ИВЛ. Хотя в его палату действительно на всякий случай установили аппарат. Но до него дело не дошло. Кроме того, у врачей возникла проблема другого рода – Жириновский упрямо считает, что он «не так уж и болен», рвется работать, и ему приходится давать успокоительное.

При этом состояние лидера ЛДПР тяжелое, так как у него прогрессирует диабет, что сильно усложняет работу врачей. Жириновскому колют инсулин, стараясь не доводить дело до искусственной вентиляции.

А пока Владимир Вольфович сражается за свою жизнь, в высоких политических кругах, конечно, не без здорового цинизма задались вопросом – что будет с ЛДПР без ее лидера?

Партию уже примеряют к политикам, как почти неношеный костюм - кому из них будет поручено – принять политическое наследство Жириновского?

Но это уже другая история. Надеемся, очень преждевременная.

Владимир Вольфович, уверен, еще покажет всем свою фирменную Кузькину мать. А еще покажет, что его рано списывать со счетов. Ну, как обычно бывает с Жириновским.

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