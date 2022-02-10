Письма украинцев: «Тут в школах учат: если говоришь на русском, значит ненормальный»

Жители Киева, Одессы, Полтавы рассказали спецкору kp.ru Александру Коцу, что на самом деле происходит в их стране Фото: Нигина БЕРОЕВА

«НАМ ВЕСЕЛО УБИВАТЬ»

Смотрю на днях сюжет с «Бандеровских чтений» в Киеве и не перестаю удивляться. Националисты на фоне общего милитаристского угара обсуждают прекрасную Украину будущего, когда власть окажется в их руках.

«Нам весело. Путин нападет, а нам прикольно. А, может, мы на него давайте первыми нападем? – смеется лидер группировки неонацистов С14 Евгений Карась. - Нам сейчас надавали столько оружия не потому, что мы хорошие. Просто мы выполняем задачи Запада. И мы единственные, кто готов их выполнять, нам весело, прикольно убивать и прикольно воевать. У нас "Джавелинов" уже больше всех в Европе... Если мы придем к власти, это будет и радость, и проблемы для всего мира...»

Украинские эксперты в московских студиях картинно закатывают глаза и повторяют мантру, которую я слышу с Майдана: «Это же маргиналы, статистическая погрешность, за них никогда не проголосуют». Как будто на Украине власть берется только голосованием. Но речь не о том. Это «маргинальное меньшинство» при поддержке руководства Украины загнало под плинтус несчастное большинство, которое лишний раз уже боится что-то сказать по-русски. И это не гипербола.

В январе я поставил эксперимент, попросив своих подписчиков-украинцев в Телеграм рассказать, как они готовятся к войне с Россией. Пришло более 800 сообщений!

И они продолжали приходить уже после публикации в «Комсомолке». Люди писали уже не о войне, а о реальности, в которой живут. Чувствовал себя психиатром, единственная задача которого – выслушать то, что жители Украины боятся рассказать кому-то еще вслух.

Сейчас я жалею, что не копировал их сразу - многие через сутки-двое удаляли свои сообщения от греха подальше. Боятся.

«ПОЖИЛА В РОССИИ — 4 МЕСЯЦА СЧАСТЬЯ»

«Замечу что в интернете резко вырос градус ненависти к русским. Даже своих, порой, «хейтят» за употребление русского языка. Ну тут, похоже, по принципу «ненавидят - значит боятся,» - пишут мне из Запорожья.

«Я всегда разговариваю в магазинах на русском, еще не один продавец не рыкнул, даже на рынке - никто и никогда. Хотя украинский знаю, но суть просто в принципе, чем больше запрещают, тем больше я сопротивляюсь,» - признается женщина из Полтавы.

«А мы уехали с Украины. Одной из последних капель было то, что ребенок пришел из садика и спросил: «Папа, а почему мы не разговариваем на украинском, как нормальные люди?» Это ж наверное там ему рассказали, что раз он говорит по-русски, то он не нормальный,» - признается мужчина из Одессы.

«Я прожила 4 месяца в Подмосковье. 4 месяца счастья! Знала бы, что все так повернется, не уехала бы на эти дурацкие новогодние праздники в Киев. У меня недвижимость в Балашихе. И россияне, имеющие недвижимость за рубежом, даже в пик закрытых границ имели возможность выехать, особенно для лечения. На Украине не так, - жалуется киевлянка. - Я в нищей стране заплатила 18.000 рублей, чтобы иметь возможность попасть в Россию, при этом имея серьезный подтвержденный диагноз. И все в трубу…»

«А я жалею, что сильно кратко описал окружающую реальность в прошлый раз, - написал мне одессит. - Все-таки хочется выговориться». Его крик души я привожу практически без правок, с минимальными сокращениями.

Смотрю на днях сюжет с «Бандеровских чтений» в Киеве и не перестаю удивляться. Националисты на фоне общего милитаристского угара обсуждают прекрасную Украину будущего, когда власть окажется в их руках. Фото: nationalcorps.org

«ТАЙНО СЪЕЗДИЛИ В КРЫМ. БЫЛИ ПОРАЖЕНЫ»

Пишу вам из Одессы

«Представляя, где мы сейчас, вспоминается все, что было с 2004 года. Не принимая участия, но точно зная всю подноготную Майдана от близких людей, у меня окрепло отвращение к «патриотам», разжигающим межнациональную рознь.

Я много раз бывал в разных частях России и всегда сходил за своего среди попутчиков, случайных людей. Лишь изредка самым наблюдательным на вопрос, откуда я, где такой русский язык, отвечал, что из Брянска или Белгорода, и это всегда работало.

Мне посчастливилось: все жители братской страны оставляли положительные впечатления, приятные воспоминания. Как такого, как я, переубедить, что русские - это враги?

Я склонил друзей посетить Полуостров (название которого у нас вслух не называют — Служба Безопасности Украины, все дела) в 2019 году. Все были удивлены резкими изменениями в лучшую сторону и словно альтернативной реальностью, описываемой в украинских СМИ. Мне казалось, что я неправильно оцениваю современное положение вещей, в фейсбуках, местных изданиях - лишь какой-то упоротый бред. Такова цензура в действии и страх у обывателей.

Только общение с живыми людьми в Одессе и комментарии в телеграм-каналах вскрывают настоящее отношение людей к происходящему. Служивых из ИПСО (Центры инфорамционно-психологических операций, сотрудники которых, в том числе, занимаются «правильными» комментариями в соцсетях. – Ред.) и ботов сразу видно. Они сбегаются, как по команде, в случае оживленной дискуссии. Никто не уверен, что и в Телеграме безопасно высказываться по острым вопросам. Люди устали.

Полиция чаще всего занята сопровождением очередной роженицы в роддом сквозь пробки, а не расследованием преступлений против простых граждан. Взяточничеству позавидует эра беглого президента (Януковича. - Ред.). К прокуратуре и судам нет никакого доверия, военных в городе недолюбливают. В Одессе милостыню инвалидам в военной форме дают значительно реже, чем в столице.

Бесплатная медицина переходит в разряд атавизма. Платными услугами могут воспользоваться очень не многие, оказалось даже мне не по карману, хотя относил себя к среднему классу.

Я очень давно работаю на транснациональную корпорацию на Украине. Под предлогом сначала ковида, а теперь и политической нестабильности заграничная штаб-квартира пустила под откос наш прибыльный украинский филиал. В моей жизни грядут большие перемены.

Никто из знакомых не хочет войны, но, судя по количеству завозимого оружия, этого не избежать. Одна провокация, одна спичка, и заполыхает все вокруг. Скверное чувство, что для Киева мы чужие (за глаза часто называют «сепарами»), для россиян - мы тоже чужие, «хохлы». Поэтому местные люди только шутят на тему нападения Темнейшего, какие-то морские десанты, захват портов - фантомные боли «патриотов». Мы здесь никому не нужны.

Из всего, что встает комом в горле - это как объяснить подрастающему ребенку, почему мы говорим на русском, а живем на Украине, почему люди в соседней России братья, кому принадлежит Крым де-юре и де-факто, и кто с кем воюет в Донбассе…»

ОТ АВТОРА

Мне кажется, надо сказать ребенку правду. Что Украина – родина разных национальностей, в том числе – русских, которые основали и построили ваш родной город — Одессу, как и большинство крупнейших городов сегодняшней Украины. А русские когда-то жили в одной большой стране, которая распалась и между братьями появились границы, но из-за них мы неродными не стали. Что статус Крыма определили его жители, и не политикам об том спорить. А в Донбассе идет страшная гражданская война. Но войны рано или поздно заканчиваются миром.