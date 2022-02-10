Макрон вернулся из поездки в Киев с двумя победами перед выборами

В Киеве и Париже сейчас царят совершенно разные настроения по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона на Украину. Фото: REUTERS

В Киеве и Париже сейчас царят совершенно разные настроения по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона на Украину. Макрон вернулся буквально на коне и значительно повысил свой рейтинг перед предстоящими выборами. Даже на двух конях, если можно так выразиться.

Во-первых, для французского общественного мнения он приехал домой в ореоле как бы одержанной победы в своей миротворческой миссии по предотвращению войны между Россией и Украиной. Кого волнует, что никто на Киев нападать и не планировал? Макрон прилетел, сказал, что он привез всем мир, и французы облегченно выдохнули. Слава, слава Эммануэлю, укротителю агрессий.

А вот второй повод порадоваться итогам поездки их президента на Украину у французов гораздо более весомый, существенный и объективный. На Украине по этому пункту тоже сначала торжествовали, оглашая очередную перемогу, что "весь мир с ними" и французы помогли Киеву деньжатами. Как оказалось, рано радовались, поскольку теперь оглашают безусловную зраду и уже осыпают Макрона проклятиями и ругательствами.

Примечательно, что о перемоге сообщил сам Зеленский во время пресс-конференции с Макроном. То ли его больше занимало решение вопроса, красавица он или нет, то ли еще какие важные вопросы отвлекли его внимание. В общем, на прессухе Зеленский объявил, что Франция выделила Украине 1,2 млрд. евро макрофинансовой помощи для стабилизации украинской экономики. Тут же все закричали "Ура!", начали бросать в воздух лиф… пардон, чепчики и прочие детали туалета, но при ближайшем взгляде на помощь впору было уже плакать и сокрушаться, подбирая разбросанные по полу личные вещи. И было почему.

Объявленная макрофинансовая помощь оказалась кредитом. Причем, именно денег в этом кредите Франции оказалось всего 200 миллионов евро, а остальной миллиард – это гарантии французского правительства на кредиты, которые Украина должна взять у французских же коммерческих банков. И под их проценты. Но это лишь первый круг, завязка интриги. Потому что и 200 миллионов и остальной миллиард занятых денег, которые можно брать только у французов, Киев обязался потратить на закупку французских электропоездов у - внимание! – французской же компании Alstom.

То есть, украинцы получили кредит, связанный их обязательствами закупить продукцию французских же компаний. Гарантированный сбыт французских товаров, гарантия занятости французских машиностроителей, прибыли французским компаниям, увеличение активов французских банков. А расплачиваться за это все придется украинцам.

И – вишенка на тортике победы Макрона - компания Alstom буквально недавно участвовала в тендере на поставку этих поездов примерно в таком же количестве в Аргентину, но проиграла. Победителем того тендера стала российская компания "Трансмашхолдинг". То есть, говоря прямо, Макрон в условиях, когда российские поезда поедут в Аргентину, обеспечил заказ компании Alstom из Франции. После того как она потерпела крупное поражение в международном конкурентном соревновании, что грозило оставить ее без денег.

В условиях падения экономики в период пандемии Макрон провернул великолепную комбинацию. Тем более, что на вопрос, зачем Украине столько электропоездов, если железные дороги в стране электрифицированы меньше, чем наполовину. И Парижу действительно сейчас есть что праздновать. А Киеву?

Слушайте, кого в Европе интересует, каково там сейчас и будет дальше Киеву? Если сам Киев больше всего волнует, красавица Украина или нет.