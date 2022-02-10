Топ недорогих и функциональных смартфонов

POCO M4 Pro 5G. Фото предоставлены пресс-службой компании Xiaomi

Быстрая зарядка, экран с высокой частотой обновления сейчас используются в смартфонах даже среднебюджетного сегмента. Но как выбрать модель, в которой будет все, что вам нужно, и при этом не переплатить за нее? Совместно с POCO мы составили для вас список из трех популярных смартфонов, которые идеально подойдут для жизни и развлечений в 2022 году.

Почему именно POCO? Во-первых, это молодой бренд, но уже успевший зарекомендовать себя. Плюс здесь в том, что чем позднее игрок вышел на рынок, тем ему сложнее: бренду приходится прилагать больше усилий, чем “старичкам”, а, значит, тут можно найти очень интересные предложения как по ценам, так и по функциям. Во-вторых, сама философия бренда - дать пользователю максимум нужных и полезных функций за разумные деньги. Такой подход уже нашел отклик пользователей: модели бренда часто входят в топы и возглавляют рейтинги продаж в России

Фото предоставлены пресс-службой компании Xiaomi

POCO M4 Pro 5G (от 17 990 рублей)

Это модель среднебюджетного сегмента, которая тем не менее имеет весь необходимый набор характеристик и возможностей, которые нужны современному смартфону. Здесь и крутой плавный дисплей диагональю 6,6 дюйма с частотой обновления 90 Гц, и продвинутая система камер с основным объективом на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем и умным ночным режимом. Производитель сознательно отказался от использования в модели макромодуля: пользователи, приобретающие устройства такого сегмента, чаще всего им не пользуются, а отсутствие ненужных функций позволяет сделать смартфон доступнее.

POCO M4 Pro 5G исполнен в классическом стиле, на выбор доступны три цвета: желтый, холодный синий или заряженный черный. Фирменный дизайн POCO станет для окружающих явным знаком, что вы разбираетесь в технологиях.

Еще одно важное преимущество — емкий аккумулятор и быстрая зарядка 33 Вт Pro. Батарея здесь имеет впечатляющую емкость в 5000 мАч — ее хватит на 16 часов воспроизведения видео или 12 часов игр, и уж точно хватит на целый день интенсивного использования. А с функцией быстрой зарядки смартфон зарядится с 0 до 100% примерно за час.

Фото предоставлены пресс-службой компании Xiaomi

POCO X3 Pro (от 21 990 рублей)

Слоган модели — “Именно то, что нужно, и даже больше”. С этим сложно спорить: производитель взял свою хитовую модель POCO X3 NFC и улучшил ее по всем параметрам. На борту здесь мощный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 860, который отлично подойдет для производительных задач, включая игры. Для этого же, кстати, здесь есть специальная система охлаждения, которая поддерживает комфортную температуру смартфона даже при длительных серьезных нагрузках.

Отдельной похвалы заслуживает дисплей: он отлично передает цвета и имеет частоту обновления 120 Гц — на сегодняшний день это один из самых высоких показателей, который обеспечивает максимальную плавность картинки. Экран, кстати, защищен стеклом Corning® Gorilla® Glass 6, благодаря которому устройство устойчиво к падениям с высоты человеческого роста.

POCO X3 Pro может похвастаться системой из четырех камер с искусственным интеллектом: помимо основного объектива здесь есть сверхширокоугольная камера, макрообъектив и датчик глубины — все, что нужно для качественных фотографий в любых условиях.

Производительность смартфона не идет в ущерб автономности: батареи на 5160 мАч достаточно для 18 часов просмотра видео или 11 часов игр. Функция быстрой зарядки, конечно, тоже есть.

POCO F3. Фото предоставлены пресс-службой компании Xiaomi

POCO F3 (от 27 990 рублей)

Настоящий флагманский уровень за разумные деньги: здесь установлен мощнейший процессор Qualcomm® Snapdragon™ 870, который справится с любыми нагрузками, а продвинутый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц порадует плавностью и четкостью изображения. Дизайн корпуса — еще одно преимущество F3: он доступен в эффектных цветах Лунное серебро, Синий океан, Белый айсберг и Черная ночь. Причем в первых двух расцветках POCO F3 имеет особую текстуру корпуса, которая подчеркивает стиль модели и защищает заднюю крышку от отпечатков пальцев.

Основная камера на 48 Мп здесь работает в паре с продвинутым телемакрообъективом на 5 Мп — не ускользнет ни одна деталь, как бы далеко она ни находилась. Добавьте к этому искусственный интеллект, флагманскую трехмерную вибрацию, ночной режим и два динамика с настройкой Dolby Atmos — POCO F3 идеально подходит для создания контента и развлечений.