«Обман, манипуляции и шантаж мы не приемлем»

Иван Стрешинский, председатель совета директоров «Металлоинвест», генеральный директор холдинга USM. Фото: Коммерсантъ

Почти 15 лет прошло с того момента, как компания "Металлоинвест" выкупила акции у миноритариев Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК). Одиннадцать тысяч держателей ценных бумаг получили почти на 50% больше их рыночной стоимости. Хотя рынок и подавляющее большинство миноритариев оценили сделку как очень выгодную, спустя некоторое время среди бывших акционеров нашлись недовольные стоимостью выкупа, и небольшая их группа обратилась в суд с требованием отменить итоги выкупа и доплатить им. Тяжба продлилась 5 лет и прошла все инстанции вплоть до Высшего арбитражного суда РФ. Все иски были отклонены и суды подтвердили полную законность сделки, однако как стало известно, некоторые из экс-миноритариев и по сей день забрасывают «Металлоинвест» угрозами и организуют агрессивные кампании в СМИ. В своем интервью РБК председатель совета директоров «Металлоинвест», генеральный директор холдинга USM Иван Стрешинский заявил, что «несмотря на то что в судах спор был решен много лет назад, эти спекуляции не прекращаются, и мы хотим поставить в этом вопросе точку». "Металлоинвест" и Лебединский ГОК сегодня объявили о том, что намерены предпринять все законные меры для преследования злоумышленников. КП попросила Стрешинского прокомментировать ситуацию.

Иван Яковлевич, недовольные сделкой по выкупу акций у миноритариев возникли сразу?

В 2007 г непосредственно после сделки все 11 тысяч миноритариев были довольны выплатами. Ведь при оценке независимого оценщика в 5383,29 рублей за акцию ЛГОКа сделка прошла по цене 8015,19 рублей. Соответственно миноритарным акционерам заплатили почти на 50% больше, чем должны были исходя из оценки. Мы сделали оферту очень привлекательной для рынка, чтобы никаких претензий ни у кого вообще не возникло. Если посмотреть, что писали в те годы про этот выкуп профильные издания, там сплошной восторг по поводу цены. И действительно, многие миноритарии в соответствии со своими пакетами акций получили миллионные выплаты, которые позволили им приобрести автомобили, недвижимость и т.п. Так что довольны были все.

На самом деле первый иск против Металлоинвеста был подан только в 2008 г. Дело в том, что в этот период стали расти цены железную руду, соответственно увеличилась и капитализация ЛГОКа. Сделка, разумеется, была давно закрыта, и тут требование о том, что надо дать больше денег. О чем вообще может быть речь? Напоминает историю с итальянским футболистом Марио Балотелли, чьи родные родители отказались от него в детстве, зато объявились, когда он стал суперзвездой. Но Марио к ним уже не вернулся.

Карьер по добыче железной руды на территории Лебединского горно-обогатительного комбината. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

По какой цене вы тогда выкупили у них акции?

За одну обыкновенную акцию - 8015,19 рублей или $314 по тогдашнему курсу 25,5 рублей за доллар. Повторюсь, эта цена почти наполовину превышала ту, которая была определена независимым оценщиком. Процедура выкупа на самом деле абсолютно прозрачная. Даже если кому-то хочется, занизить оценку нельзя, потому что специально для защиты от этого на рынке существуют правила. Для покупки акций используется самая высокая из трех цен — независимой оценки, наибольшей цены приобретения мажоритарным акционером в течение шести месяцев, предшествующих оферте в адрес миноритарных, и средневзвешенной стоимости акций, если они торгуются на бирже.

Других механизмов согласно закону нет – нельзя задним числом нарисовать какую-то другую оценку и отменить состоявшуюся сделку. Это просто абсурд.

Подчеркну, что все требования этой группы именно абсурдны. Эти люди в своих выступлениях путают оценки и методы оценки, выручку с прибылью – все это намеренно, чтобы создать шум. Они привязывают свои суждения к IPO, которое Металлоинвест никогда не проводил, очевидно манипулируя информацией. При независимой оценке ЛГОКа в 4 млрд долларов выкуп произошел по общей цене почти 6 млрд, но они выдвигают свою оценку, согласно которой Лебединский ГОК в 2007 году должен был бы стоить более 17 млрд долларов. Вдумайтесь, это больше, чем тогдашняя капитализация процветавших крупных нефтегазовых холдингов, а ведь ЛГОК - лишь одно из предприятий Металлоинвеста. Напомню, весь Михайловский ГОК был куплен за 1,65 млрд долларов в конце 2004 года. Комбинат просто не мог столько стоить даже близко. Мы бы рассмотрели предложение о продаже по такой цене и сейчас, и это несмотря на кратный рост за эти годы!

В частности, собственная оценка, проведенная по заказу бывших миноритариев, игнорирует такой ключевой метод оценки как доходный. «Оценщик», у которого, кстати, членства в СРО оценщиков прекращено, офиса нет, и деятельности он не ведет - сравнивает заведомо несопоставимые предприятия; применяет выдуманные повышающие коэффициенты; не имея никаких документов, производит переоценку основных средств ЛГОК почти в 30 раз! И это далеко не полный перечень ухищрений, на которые пошла оценочная компания, лишь бы «нарисовать» фантастическую цифру. Они даже умудрились включить в стоимость миноритарного пакета акций премию за контроль (более 100%!)! Но какой же контроль у акционера, владеющего одной миллионной долей акций компании?!

Примечательно, что оценивался ЛГОК по состоянию на июнь 2007, а отчет составлен в 2009 году, когда все ключевые показатели были совсем другими.

Судебная тяжба по этому спору еще продолжается?

Суды прошли еще в 2008 – 2013 годах, когда состоялось 16 разбирательств вплоть до Высшего Арбитражного Суда РФ. Суды всех инстанций подтвердили полное соблюдение Металлоинвестом процедуры выкупа и соответствие цены выкупа требованиям российского законодательства.

Получается, суд этот спор завершил еще в 2013 г. Чего же требуют эти люди сегодня?

На протяжении нескольких последних лет мы регулярно получаем письма с требованиями денег, угрозами о подаче доносов в различные государственные органы, наблюдаем клеветнические публикации на второсортных информационных площадках в интернете. Эта активность усилилась год назад, когда Металлоинвест допустил проведение в будущем IPO. Отдельно отмечу, что речь идет о злонамеренных действиях лишь нескольких человек, притом, что акции выкупались у 11 тысяч бывших миноритариев.

Планируете ли отстаивать репутацию компании в суде или заявите о возбуждении уголовного дела, обвиняя этих бывших акционеров в шантаже и вымогательстве?

Я сейчас не буду раскрывать наши юридические планы, но заверяю вас, что последствия будут. Обман, манипуляции и шантаж мы не приемлем.