На Камчатке появился новый причал в пункте базирования подлодок

Фото: Министерство обороны РФ

- Новое гидротехническое сооружение обеспечит безопасное размещение подлодок, защитит от волнового воздействия, а также обеспечит корабли необходимыми энергосредами и инженерными сетями, - заявил во время инспекции пирсовой зоны заместитель Министра обороны России Тимур Иванов.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового причала в пункте базирования подводных Сил Тихоокеанского флота в мысе Казак Камчатского края.

- Сейчас на объекте идут работы по берегоукреплению, монтажу крановых путей пункта погрузки вооружения, возводятся аккумуляторная мастерская, компрессорная станция, объекты энергоснабжения, в том числе тоннели коммуникаций с инженерными сетями с их прокладкой от станции морского водозабора, - отмечают в Минобороны России.

В Минобороны отметили, что военные строители также возводят на Камчатке для нужд флота современную базу хранения с монолитными обсыпными железобетонными сооружениями.

Не забыли о благополучии военнослужащих: в прошлом году был построен и заселен очередной многоэтажный жилой дом для подводников и членов их семей, планируется строительство средней школы на 500 мест, а также двух детских садов.

Все здания и сооружения возводятся с учетом сейсмических и климатических особенностей Камчатки.