Вашингтон потерпел фиаско в обеспечении Европы газом

Крупнейшая нефтегазовая норвежская компания Equinor сообщила, что ведет добычу газа в максимально возможных объемах и не сможет увеличить его поставки в Европу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще совсем недавно администрация Джозефа Байдена предпринимала гигантские усилия, чтобы обеспечить свои обещания обеспечить Европу газом взамен российского, если потребуется его заместить из-за дефицита. Напомним, представитель администрации США тогда обратился к ведущим потребителя в Азиатско-Тихоокеанском регионе с просьбой экономить самим, но перенаправить идущие к ним Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) в Европу. Адресатами стали Китай, Япония, Южная Корея и Индия. Все, как один, чистые импортеры СПГ, от поставок которого зависит развитие и состояние их экономик.

Пока на предложение Вашингтона ответил только Токио. Япония заявила, что у нее есть пара свободных танкеров-газовозов, которые японцы готовы перенаправить в Европу в феврале. Еще не сколькими (по сведениям из информированных источников – 2 или 3 газовозами) Япония может поделиться с Европой в марте. Остальные страны, к которым обращался Вашингтон с просьбой оторвать клок своей рубашки ради далекого и совсем даже не соседа, отмолчались. Пока. Что равносильно отказу. В общем, каплю в море для Европы Вашингтон нашел.

Вторая часть обращения американских представителей адресовалась странам, которые являются производителями газа. Их Вашингтон призвал немедленно нарастить поставки своего газа, чтобы а) обеспечить Старый Свет газом и б) притушить панику, вызванную дефицитом газа из-за энергетической политики ЕС и вызвавшую небывалый рост цен. Здесь, конечно, адресатами посланий были Норвегия, Катар, Алжир и Ливия.

И тут США ждало еще большее разочарование. Крупнейшая нефтегазовая норвежская компания Equinor сообщила, что уже и без того ведет добычу газа в максимально возможных объемах и не сможет увеличить его поставки в Европу.

- Больше мы сделать практически ничего не можем. Норвегия уже ведет добычу в максимально возможных объемах, - заявил в интервью Bloomberg главный исполнительный директор норвежского нефтегазового гиганта Андерс Опедаль. - Если учесть, что Норвегия, вообще, сокращает добычу газа из-за истощения и предстоящего закрытия месторождений, даже сохранение нынешнего объема поставок газа в Европу можно считать в какой-то степени подвигом.

Катар сначала выставил условия, очень похожие на пожелания российского "Газпрома" (например, в части необходимости заключения долгосрочных контрактов, снятия санкций и т.д.), а потом тоже отказался. Работающие в Алжире крупные международные компании тоже констатировали что не имеют возможности пойти навстречу просьбам Вашингтона. И окончательный гвоздик в крышечку гробика американских обещаний забила Ливия.

- Газ, который прежде шел по газопроводу "Зеленый поток" в Италию, сейчас используется для нужд самой Ливии. И в обозримом будущем у страны вряд ли появится возможность увеличить объемы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения, - объяснил министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун и заключил. - Не думаю, что они будут в достаточных объемах, способных разрешить кризис в Евросоюзе.

Остается только гадать, почему же Вашингтон не обратился с аналогичным призывом нарастить поставки СПГ в Европу к американским газодобывающим компаниям.

А Европе остается лишь констатировать, что все чаще американские обещания значат не больше, чем просто обещания, не покрепленные ничем, кроме русского "авось". "Свадьбы" не будет, что бы Старому Свету ни обещали в Белом доме.

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