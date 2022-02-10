"Задушить, уничтожить!": известная певица рассказала об отношениях Пугачевой с конкурентами по сцене

Алена Апина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Легенда о всесильной Алле Пугачевой, которая на протяжении десятилетий решала, кому выступать на сцене, а кто должен ее покинуть, бытует до сих пор. В списке тех, кому Примадонна "перекрыла кислород", в разное время назывались Лика Стар, Михаил Муромов, Валентина Легкоступова, Жанна Агузарова, Маша Распутина... Действительно ли Алла Борисовна могла повлиять на карьеры "конкурентов", в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказала Алена Апина, которая не понаслышке знает о лихом шоу-бизнесе девяностых и нулевых.

- Мы с Аллой Борисовной давно не встречались лично, но для меня она до сих пор остается одной из самых мудрых и прекрасных женщин, - высказалась певица. - Конечно, всякие могут быть моменты в жизни, какие-то взбрыки... Но она имела на это право, потому что она была королевой. Знаете, я думаю, что порой сказанное ею не со зла мнение кто-то подхватывал и нес дальше, как флаг. Но я уверена, что такого не было - "Уничтожить, задушить!". Я даже представить себе этого не могу. Если бы со мной вдруг такое произошло, я бы нашла возможность встретиться с ней лично и спросить, что не так. Многие певицы плачут, что она помешала их карьере. Но мне кажется, в этом есть какое-то лукавство.

Алена Апина на Радио "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Алена Апина не раз участвовала в знаменитых пугачевских "Рождественских встречах" и до сих пор помнит, что именно Примадонна в свое время рекомендовала ей сменить репертуар с танцевального на более лиричный.

- На одной из «Рождественских встреч» я очень хотела спеть что-то заводное, как все от меня ждали. И вдруг я поставила ей песню на стихи Михаила Танича «Все останется по-прежнему». Алла Борисовна сразу сказала: «Будешь петь ее». - «Почему?». - «Да потому что ты пока не понимаешь, о чем эта песня. Я тебе говорю - пой, значит, пой!». Кто-то мог бы сказать: «Вот, она на меня накричала». Но я спела и сейчас понимаю, что тогда она действительно была права, - поделилась Апина.

Кроме того, артистка порассуждала о современном шоу-бизнесе. Оказалось, что в отличие от многих звезд-ровесников, Алена Апина восхищается и Бузовой, и Моргенштерном.

- Моргенштерн на сегодняшний день - последняя рок-звезда, - заявила гостья Радио "Комсомольская правда". - Он рвёт шаблоны, идет наперекосяк, дерзит... Даже неважно, в каком жанре он работает, потому что работает он прекрасно. Это революционно. Я вам скажу, почему его хотят запретить, и почему я бы выступила в его защиту. У него сколько подписчиков, 35 миллионов? За таким человеком пойдут, поэтому страшно. Мне очень печально, что он покинул страну.

А в защиту Ольги Бузовой я тоже скажу слово. Другая девочка давно бы уже вышла замуж удачно и на этом успокоилась. А Оля работает, ищет, кого-то бесит, но зато она живая. Она большая молодец, не сидит на лаврах. И неважно, есть ли у нее голос, музыкальное образование. Сейчас это не редкость, так что Бузова в этом абсолютно не одинока.