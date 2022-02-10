Пассажирку бизнес-класса изнасиловали во время ночного перелета из США в Британию

Многочасовой трансатлантический перелет из Ньюарка, штат Нью-Джерси, в Лондон обернулся трагедией для одной из пассажирок бизнес-класса United Airlines. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многочасовой трансатлантический перелет из Ньюарка, штат Нью-Джерси, в Лондон обернулся трагедией для одной из пассажирок бизнес-класса United Airlines. Ночью 40-летняя британка, чье имя не раскрывается, обратилась за помощью к стюардам. Женщина рассказала, что ее изнасиловал один из пассажиров в то время, пока остальные спали.

По ее словам, она не была знакома с этим мужчиной прежде. Пара сидела в разных рядах, но при этом они пересеклись один раз в общей зоне, где немного пообщались и вместе выпили. Спустя некоторое время британец стал домогаться к пассажирке и в конце концов, несмотря на сопротивление, взял ее силой.

После нападения британка сразу сообщила о случившемся экипажу, те в свою очередь связались с полицией аэропорта Хитроу.

«Наша команда позвонила и уведомила местные власти, как только нам стало известно об этом. Мы будем сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании», - сообщили представители авиакомпании.

Когда самолет приземлился в Лондоне, полицейские поднялись на борт лайнера и задержали подозреваемого. У него были взяты мазки и образец слюны для ДНК-теста. После этого мужчину отпустили на время расследования. Пострадавшую доставили в спецотделение, где ее допросили специалисты, занимавшиеся расследованием изнасилований.

В полиции сообщили, что сейчас редко фиксируются случаи сексуальных нападений во время трансатлантических перелетов из США в Великобританию. При этом на внутренних рейсах в США в последнее время число подобных инцидентов заметно увеличилось.