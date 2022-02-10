Юлия Меньшова поразила снимком неузнаваемой Веры Алентовой

Юлия Меньшова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Меньшова активно ведет блог и рассказывает поклонникам о своей жизни, а также делится сообщениями о своей знаменитой маме Вере Алентовой. После смерти мужа Владимира Меньшова звезда фильма "Москва слезам не верит" с головой ушла в работу, дабы легче справляться с горем. Ради ролей Вера Валентиновна не боится экспериментировать с внешностью.

Через десять дней народной артистке Вере Алентовой исполнится 80 лет. Свой юбилей вдова Владимира Меньшова отметит на сцене Театра имени Пушкина. Актриса сыграет в спектакле-бенефисе "Мадам Рубинштейн".

Юлия Меньшова побывала на генеральной репетиции постановки, где Алентова исполняет главную роль. "Сегодня был показ «для пап и мам» — так в театрах называют самый первый прогон для зрителей, на который собираются близкие друзья и родственники. Я смотрела на маму и просто заходилась от восхищения и гордости. Потому что она - потрясающая актриса и уникальный профессионал", - поделилась Юлия.

Она сказала, что репетиции тяжело дались народной артистке. "Пожалуй, только я знаю чего стоит ей именно эта премьера", - написала Меньшова в блоге.

Она поделилась снимком со спектакля. На нем Алентова выглядит совершенно неузнаваемой. У заметно похудевшей Веры Валентиновны теперь новая прическа и заметно помолодевшее лицо.

Вера Алентова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Мы с Верой Валентиновной сразу решили, что не будем брать классический бенефисный материал, найдём что-то новое, чтобы спектакль стал не просто постановкой к дате, но и открытием - автора, пьесы, образа. Несмотря на юмор, эта история - не легкая комедия, но полноценная драма с интересными героями и неожиданным сюжетом", - рассказывал ранее режиссер Евгений Писарев.