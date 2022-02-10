СК России: с 2014 года украинскими военными на Донбассе ранено 5500 мирных жителей, более 2600 погибли.

С 2014 года украинские силовики ведут военные действия на территории Донбасса, и все это время – почти 8 лет – украинская власть и представители военизированных формирований этой страны фактически уничтожают мирное население самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 2014 года украинские силовики ведут военные действия на территории Донбасса, и все это время – почти 8 лет – украинская власть и представители военизированных формирований этой страны фактически уничтожают мирное население самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В Следственном комитете России расследуются сотни подобных уголовных дел.

"Следствием установлено, что с апреля 2014 года украинская сторона, обстреливая населенные пункты двух самопровозглашенных республик, осуществляет применение тактических ракетных комплексов "Точка-У", систем залпового огня "Град" и "Ураган", авиационных неуправляемых ракет, других видов тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия, имеющего высокие поражающие свойства, а также стрелкового огнестрельного оружия. В результате среди раненых – не менее 5500 мирных жителей. Более 2600 гражданских лиц погибло. Уничтожено и частично разрушено более 2200 объектов гражданской инфраструктуры. Главной причиной жертв среди гражданского населения стали обстрелы со стороны правительственных сил Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения. За весь период следствия допрошено более 146 тысяч человек, признаны потерпевшими более 22 000, в том числе более 2 400 несовершеннолетних", - перечислила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель ведомства отметила, что за совершение преступлений против мира и безопасности человечества в ходе вооруженного конфликта к уголовной ответственности заочно привлечено 103 лица. Их список возглавляет бывший министр внутренних дел Украины Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, командиры бригад и военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые отдавали распоряжение на обстрелы мирного населения.

"На основе задокументированных фактов возбуждено 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса. Их фигурантами становятся представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений "Правый сектор", "Добровольческий украинский корпус", участники батальона "Азов" и все те, кто причастен к этим преступлениям", - сообщила Петренко.

В СК России отметили, что среди преступлений украинских силовиков и представителей власти не только применение запрещенных средств и методов ведения войны, но и убийства российских журналистов, правозащитника Андрея Миронова, гражданина Италии Андреа Роккелли, похищение и истязание людей.

При содействии СК России представителями российских адвокатских образований обработано более 39 тысяч досье, из которых подготовлено и направлено в ЕСПЧ более 7350 жалоб потерпевших от действий украинских властей. Общая сумма заявленных в жалобах требований, подлежащих возмещению, составляет более 310 миллионов евро.

Расследуются также уголовные дела по 21 случаю нападения на российские дипломатические учреждения в Киеве, Харькове, Львове, а также воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан России на территории Украины. Установлены 25 лиц, причастных к этим преступлениям. Среди них - и бывшие депутаты Верховной Рады Украины Лозовой и Парасюк.

"Работа по идентификации других нападавших продолжается. Следователи и дальше будут фиксировать доказательства вины каждого причастного к преступлениям против мира и безопасности человечества, против граждан России", - подчеркнули в СК России.

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