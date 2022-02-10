Не только после 50. Правительство расширило программу бесплатного переобучения для безработных, включив в нее 35-летних и моложе

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий АСТАХОВ/ТАСС

Пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет включительно. Такая программа начнет действовать уже в 2022 году, соответствующее постановление правительства уже подписано. Об этом сообщил 10 февраля премьер Михаил Мишустин, открывая заседание российского правительства. Оно проходило в удаленном режиме.

- Правительство продолжает поддерживать рынок труда, - сказал премьер. - В предыдущие два года на ситуацию в этой сфере серьезно повлияло распространение коронавируса. Многим людям приходилось менять работу, а кто-то и вовсе мог остаться без нее. Президент тогда поручил сделать все необходимое, чтобы восстановить занятость. Для этого были приняты комплексные меры, в том числе расширена программа бесплатного переобучения наших граждан в рамках национального проекта «Демография».

Премьер пояснил, что теперь эта программа будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленьким детьми, но и на молодежь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше 4-х месяцев после армии либо после окончания обучения.

- Такая мера даст молодым людям возможность получить дополнительное образование или более востребованную профессию, - отметил Мишустин. - Для этого выделим из бюджета почти 1,2 млрд рублей. Всего в текущем году в программе переобучения смогут принять участие почти 150 тысяч наших граждан. На такие цели в бюджете предусмотрено свыше 8,5 млрд рублей. Мы будем и дальше создавать условия, чтобы наши граждане могли найти интересную работу и повысить свой уровень жизни.