Балерина Волочкова вернулась к бывшему ради денег

Балерина опубликовала фото с Олегом не случайно. Нужно разогреть публику перед эфиром. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

46-летняя Анастасия Волочкова умеет удивлять публику. Вот только поклонники артистов порой теряют бдительность и забывают, что в социальных сетях и интервью звезды часто выдают ту информацию, которая им выгодна. Вот и новый любовный сюжет в инстаграме Волочковой появился неслучайно.

Балерина Анастасия Волочкова на днях опубликовала в инстаграме фото с кавалером. Новый жених оказался проверенным «бойцом» - тем самым «бизнесменом Олегом», с которым Волочкова встречалась десять месяцев и рассталась весной прошлого года. Олега Анастасия сначала показывала в инстаграме «частями». А потом удачно монетизировала интригу. Лицо любовника балерина рассекретила за гонорар в интервью-исповеди для одной из онлайн-платформ. Волочкова тогда сообщила: «Мы с Олегом столько раз ругались, расставались и опять соединялись. Я человек сложный, со мной жизнь как на вулкане. Еще же надо мое творчество терпеть, а Олегу оно не нравится». Олегу тоже дали слово, он рассказал об излишней эмоциональности возлюбленной: «Настя замечательный человек. Настя как ребенок, ее одну нельзя оставлять надолго, потому что точно где-нибудь набедокурит». Олег – человек не богатый, зато интеллигентный и добрый. Волочкова сообщала, что они остались друзьями после расставания: «С Олегом мы сразу договорились, что у нас свободные отношения на доверии. Как мне кажется, Олегу было удобно находиться рядом с сильной, состоявшей женщиной».

Анастасия Волочкова и ее знаменитый Олег недавно отснялись в скандальном ток-шоу за приличный гонорар. Год назад мужчина уже снимался с балериной.

После расставания с Олегом у Волочковой случилось два очередных романа. Последний – с банщиком Сергеем Кузнецовым длился меньше месяца: балерина познакомилась с ним на шоу «Давай поженимся», куда ходила в качестве звездного эксперта в отношениях. Эта история любви заинтересовала продюсеров многих ток-шоу и могла принести неплохой доход, но пара распалась. Кузнецов утверждает, что это он сбежал от балерины: причину не называет, мол не хочет «обливать грязью Анастасию». Волочкова тут же сообразила и на коммерческом прямом эфире в инстаграме с психологом (еще один способ заработка) завершила роман с банщиком такими выводами: «Изначально понятно, что эти отношения легкие, чтобы встретить новый год, совершить романтическое путешествие. Это был курортный роман, который закончился».

Продюсеры ток-шоу знают примету: Волочкова со своей любовью в эфире – к высоким рейтингам. А для звезды – к приличному гонорару. Но что делать, когда банщик Сергей так быстро ретировался? Доходное место в эфире пусто не бывает. Балерина не растерялась и призвала на помощь Олега. На ТВ грамотные продюсеры и сценаристы, а Анастасия – талантливая актриса. Ждите эту парочку скоро в эфире федерального канала вечером в будни – съемки уже прошли. Сценарий как обычно – придется по вкусу впечатлительным пенсионеркам. По законам ток-шоу публику надо разогреть перед эфирами – поэтому через несколько дней после съемок звезда в инстаграме выдала фото с Олегом. Публика уже знает – Анастасия Волочкова живет одна, дама она влюбчивая, поэтому телесъемка легким движением чувств может превратиться в новый роман со старым женихом.