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Политика10 февраля 2022 13:15

Токаев рассказал Путину о психологическом давлении миротворцев

Глава Казахстана прилетел в Москву на переговоры
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Токаев заметил, что обе страны – «соседи от бога»

Токаев заметил, что обе страны – «соседи от бога»

Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву по приглашению Владимира Путина. Встреча политиков для ковидного времени прошла особенно тепло – главы стран обнялись, пожали руки и уселись в кресла рядом друг с другом. Никакого тебе 5-метрового овального стола и супер-дистанции, как на переговорах с лидерами Венгрии и Франции.

- Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Немало усилий придется приложить, чтобы восстановить потерянное в ходе событий. Но Казахстан уверенно стоит на ногах благодаря вашим усилиям, - Путин начал разговор с напоминания о попытке госпереворота.

Токаев в ответ рассказал, что в стране много жертв после "нападения террористов". По каждому убитому идет следствие, виновных обещают найти и наказать.

- Спасибо за направление миротворческого контингента. Он сыграл важную роль для обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и для психологического давления на террористов, - поблагодарил президент Казахстана.

Путин сообщил, что Россия – первый по объемам торговый партнер Казахстана. В прошлом году оборот товаров увеличился на 34% до 26,6 млрд. долларов. У нас много общих проектов в машиностроении, космосе.

Токаев заметил, что обе страны – «соседи от бога». Ведь у нас самая длинная сухопутная граница в мире.

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