Кухня во имя любви

Фото: Shutterstock

14 февраля - очередной приятный повод, чтобы порадовать свою вторую половинку чем-то оригинальным и вкусным. А если этой самой второй половинки еще нет, надо вспомнить поговорку «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок» (к сердцу большинства женщин, кстати, тоже) и опять приготовить что-то вкусненькое. А помогут в этом новинки издательства «Комсомольская правда».

Книгу «Дом зефира» написала Марина Невская - фуд-блогер со 130 тысячами подписчиков, фотограф. Зефиром она занимается уже почти семь лет. А чтобы приготовить идеальное лакомство, Марина потратила 4 месяца. Уточняла технологии, выявляла ошибки, исправляла их и снова пробовала. Как итог - мы имеем целый ассортимент идеальных рецептов. Кстати, Марина научит, как делать зефир классического вкуса, а также поделится совершенно феерическими открытиями - например, рецептом лакомства с базиликом или лавандой. И кто против такого устоит?!

«Вкусные мечты. Чизкейки, пирожные, банкейки и невероятные торты». Автор книги Мария Белая освоила приготовление вкусных десертов, будучи в декрете. А это значит, что покорить кулинарный Эверест могут многие, даже самые занятые читатели, было бы желание! А Мария изо всех сил поможет. Она знает, какие подводные камни ждут начинающих кулинаров на пути к цели, и поможет их избежать.

«Десерты по любви. Муссы, безе, меренги, зефир и кремы. Секреты текстуры и вкуса». Ах, какие изысканные сладости ждут читателя на страницах этой книги! От одного просмотра ее разгораются аппетит и… желание приготовить что-то такое же своими руками. Автор - Яна Быкова, шеф-кондитер, которая много лет занимается десертами. Ее технологии отработаны до мелочей. Выбираем рецепт и творим. А еще лучше приготовить что-то вкусное вместе! Чем не романтический ужин?

«Вокруг хлеба и сыра». Еда, приготовленная своими руками, сродни колдовству. Готовя, мы будто бы передаем ей свою хорошую энергию. Заметьте, в семьях, где хорошо готовят, редко бывают конфликты. Да и кому захочется ссориться и спорить после вкусной трапезы? Многие продукты, которые мы привыкли приносить из магазина, сейчас легко приготовить дома. Авторы книги, пропагандисты семейных ценностей Ася Чудновская и Индира Харбедия, знают, как из простых ингредиентов сотворить кулинарные шедевры, и готовы научить мастерству каждого.

Книга «Пряничная сказка» - абсолютный хит! Шикарные пряники получатся у всех, даже у тех, кто никогда в жизни их не делал. Рецепты понятные, ингредиенты простые. Но главное в книге - это варианты декора. Автор Нана Пивоварова научит, как сделать так, чтобы пряник стал настоящим признанием в любви. Поверьте, такой презент нельзя не заметить

«Люблю и пеку! Ваши любимые пироги, торты и печенье» - это тяжелая артиллерия. Там, где есть пироги, там не бывает не покорившихся целей! Свой идеальный пирог - сытный или сладкий, найдется для каждого. Забудьте фразу «Тесто - это не мое». С этой книгой и ноу-хау, которыми щедро делится Венера Осипчук, и пироги «как у бабушки» гарантированы. Главное, не экономить на начинке!