Олимпийская чемпионка Гу Айлин: «Я благодарна Китаю и США. Спорт нас объединит»

Гу Айлин: Я считаю, что спорт может объединить людей, его нельзя связывать с национальностью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фристайлистка Гу Айлин стала настоящей звездой зимней Олимпиады в Пекине. 8 февраля 18-летняя лыжница завоевала золотую медаль в дисциплине биг-эйр среди женщин. Молодую улыбчивую спортсменку обожают поклонники сразу двух стран – США и Китая. Гу Айлин родилась в Калифорнии, но на зимней Олимпиаде-2022 выступает за национальную сборную Китая. Неудивительно, что этот факт ее биографии привлекает пристальное внимание мировых СМИ, в том числе CNN и The New York Times.

Еще до начала Олимпиады в Пекине в The New York Times вышла статья, предрекающая, что на зимних Играх Гу Айлин, скорее всего, завоюет стразу три золотые медали. Но самым сложным для нее, по мнению издания, станет то, как она впоследствии будет справляться с нарастающим разрывом между двумя великими державами. Спортсменке предстоит дипломатично лавировать в условиях усугубляющейся геополитической напряженности, сказавшейся на нынешних зимних Олимпийских играх.

В ответ на «беспокойство» американской газеты Гу Айлин ответила: «Я умею делать сальто назад на U-образном трамплине высотой около семи метров. Это не политика, но вызов пределам возможностей людей и способ их объединить».

После своей победы на Олимпиаде во время пресс-конференции Гу Айлин еще раз затронула тему своей национальности и противоречий между Китаем и США.

– Я очень благодарна США и американской команде, потому что они всегда меня очень поддерживали. В то же время я очень благодарна Китаю и китайской команде, потому что они также оказали мне помощь и поддержку. Я считаю, что спорт может объединить людей, его нельзя связывать с национальностью. Мы здесь, чтобы надеяться, что мы сможем и дальше расширять границы человеческих возможностей, – цитирует Гу Айлин издание «Жэньминь жибао».

Спортсменка отметила, что она фактически живет на две страны. Здесь родились ее близкие, она много времени проводит в Пекине. Гу Айлин обожает китайскую кухню и чтит традиции своей исторической родины.

– Каждый год я провожу почти треть своего времени в Китае. Я свободно говорю по-китайски. Мои мама и бабушка из Пекина. Я могу даже увидеть свой дом в Пекине, когда нахожусь на самой верхней точке трамплина. Мне особенно нравится китайская еда, мне нравятся блюда, приготовленные моей бабушкой, и мне нравится китайская еда в зимней Олимпийской деревне, – рассказала фристайлистка.

Гу Айлин сообщила, что считает обе страны своими родными.

– Мне очень комфортно, когда я нахожусь в Соединенных Штатах и Китае. Я думаю, что спорт призван объединять людей, а не разделять их, – подчеркнула спортсменка.

Напомним, восходящая звезда женского фристайла родилась в Сан-Франциско. Уже с 13 лет Гу Айлин начала участвовать в соревнованиях для взрослых. В июне 2019 года спортсменка получила гражданство Китая и возможность выступать за сборную Поднебесной.