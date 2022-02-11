Оргкомитет Олимпиады в Пекине рассказал о результатах китайских спортсменов

Заместитель председателя Оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Ян Шуань. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная Китая, выступающая на Олимпиаде в Пекине, пока не сумела раскрыть свой потенциал, заявил заместитель председателя Оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Ян Шуань. Во время пресс-конференции представителю принимающей стороны задали вопрос о том, каких результатов ожидают от выступлений китайских спортсменов на нынешних зимних Олимпийских играх. В ответ Ян Шуань сообщил, что явной результативности китайские спортсмены пока не продемонстрировали.

Заместитель председателя Оргкомитета Олимпиады-2022 подчеркнул, что в первую очередь перед организаторами Игр стоит задача создать комфортные условия для представителей всех национальных сборных, сообщает издание «Жэньминь жибао».

– Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине заботится обо всех спортсменах, а не только о китайских спортсменах. Мы надеемся, что все спортсмены смогут добиться отличных результатов на площадках соревнований, – отметил Ян Шуань.

Спортивный чиновник напомнил о главном принципе Олимпиады: главное – не победа, а участие. Уже само попадание в олимпийскую сборную для многих спортсменов – это большая удача и шаг вперед.

– В олимпийском движении существует очень важная традиция – участие, а не результат. Многие спортсмены на этих зимних Олимпийских играх добились отличных результатов. Речь идет не о том, был ли побит олимпийский рекорд, завоевана или нет золотая медаль, а о прогрессе, которого им удалось достичь. В этом и состоит успех для спортсмена, – подчеркнул Ян Шуань.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В соревнованиях участвуют около трех тысяч спортсменов из 95 стран. По последним данным, лидерами по количеству выигранных медалей являются сборные Норвегии, России, Австрии, Канады и США. Столица Китая стала первым городом в мире, принимающим у себя и летние, и зимние Олимпийские игры.