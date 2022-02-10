«Убил из ревности красавицу-мачеху, отца, а потом и себя»: Жуткая трагедия на севере Москвы

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления
Фото: Иван МАКЕЕВ
Настоящие арабские страсти разыгрались днем в четверг, 10 февраля, на Бескудниковском бульваре. Соседи рассказывают, что сначала слышали крики, потом все затихло. Но вскоре кричать стали на улице: под окнами многоэтажки обнаружили тело молодого мужчины.
Очевидцы вызвали полицию. Патрульные очень быстро выяснили, в какой квартире проживал погибший. Вошли (дверь была открыта), а там - кровавые следы по полу и еще два тела.
- Квартиру уже несколько месяцев снимала семья из Йемена, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - С документами все в порядке, есть визы и прочее.
С соседями по понятным причинам квартиранты не общались - языковой барьер. По-арабски местные жители не говорят.
- Судя по всему, причиной трагедии стала ревность, - продолжает источник. - По предварительной информации, у молодого мужчины возникли некие чувства к мачехе, которая была на несколько лет моложе главы семейства. Отцу это, понятное дело, не нравилось. Возникла ссора. Молодой человек убил сначала женщину. Затем - отца. А потом покончил с собой.
Другие подробности выясняются.
- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. - Устанавливается полная картина произошедшего. Расследование продолжается.
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