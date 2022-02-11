Оргкомитет Олимпиады в Пекине: В замкнутой олимпийской системе не было ни одного случая передачи коронавируса

На Олимпиаде в Пекине предприняты строжайшие меры по профилактике и контролю COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В замкнутой системе олимпийского «пузыря» не было выявлено ни одного случая передачи коронавируса, сообщил заместитель директора Оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине по контролю за пандемией Хуан Чунь. Все участники Олимпиады, чьи ПЦР-тесты на COVID-19 оказались положительными, заразились ранее.

– С 23 января по 7 февраля всего были выявлены 393 человека с положительными результатами теста на COVID-19. Среди них 40,46% – спортсмены и сопровождающий их персонал, 59,54% – представители других заинтересованных сторон. 62,85% случаев были выявлены в аэропорту, а 37,15% – уже внутри замкнутой системы управления, – рассказал Хуан Чунь в ходе совместной пресс-конференции Международного олимпийского комитета и Пекинского Олимпийского организационного комитета.

Все случаи COVID-19, зафиксированные на сегодняшний день, показывают, что спортсмены и члены делегаций заразились либо до прибытия в Китай, либо во время инкубационного периода в замкнутой системе управления, отметил Хуан Чунь. По последним данным, 68% людей с положительными результатами уже вышли из самоизоляции или из больниц, сообщает издание «Жэньминь жибао».

– К настоящему времени не зафиксированы кластерные вспышки COVID-19, что свидетельствует о наших эффективных мерах по профилактике и контролю. Эпидемиологический риск в целом находится под контролем, – подчеркнул Хуан Чунь.

Напомним, во время зимних Олимпийских игр в Пекине спортсмены и члены национальных делегаций находятся в замкнутой системе олимпийского пространства – так называемом «пузыре», пределы которого им запрещено покидать. Олимпийцы передвигаются от отелей к спортивным объектам, не контактируя с внешним миром. Олимпиада в Китае проходит в трех спортивных кластерах: в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. В китайской столице соревнуются представители ледовых видов спорта – фигуристы, хоккеисты и керлингисты. Горнолыжный и санно-бобслейный центры находятся в горных районах Яньцин и Чжанцзякоу.