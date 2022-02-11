Чемпионом можно стать в любом возрасте: Самые юные и зрелые участники Олимпиады в Пекине

15-летняя Анежка Индрацкова из Чехии – самая юная участница Олимпийских игр в Пекине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Героем Олимпиады можно стать в любом возрасте – и это отлично доказывают зимние Игры в Пекине. Разница между самой юной и самой зрелой участницами составляет 35 лет. Одной из самых молодых спортсменок Олимпиады-2022 стала 15-летняя Анежка Индрацкова из Чехии, участвующая в соревнованиях по прыжкам с трамплина. А одной из самых опытных – 49-летняя конькобежка сборной Германии Клаудия Пехштайн, которая 22 февраля отметит 50-летие. «Для самих спортсменов возраст – это всего лишь цифра. Смысл Олимпийских игр заключается в демонстрации боевого духа участников состязаний», – отмечает издание «Жэньминь жибао».

Конькобежка Клаудия Пехштайн из Германии 22 февраля отметит 50-летие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце января Анежка Индрацкова завоевала титул чемпионки Чехии по прыжкам с трамплина и стала самой молодой участницей национальной олимпийской сборной. Что интересно, на соревнованиях она обошла свою старшую сестру Каролину. Анежка до последнего была уверена, что на Олимпиаду в Пекин поедет ее сестра. Но удача улыбнулась именно ей.

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева – одна из самых юных звездочек мирового фигурного катания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме Анежки Индрацковой в Олимпиаде-2022 участвует еще одна юная спортсменка – 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева. Она старше Анежки всего на два месяца, но уже имеет богатейший опыт международных соревнований. В 2020 году Камила завоевала титул чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию в женском одиночном катании. В 2021 году она стала первой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи и на чемпионате России по фигурному катанию в женском одиночном катании. В 2022 году Валиева завоевала титул чемпионки Европы в женском одиночном катании. За легкость и виртуозность Камилу называют «девочкой с другой планеты», она – одна из самых юных звездочек мирового фигурного катания.

Клаудия Пехштайн - одна из самых опытных спортсменок Олимпиады-2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уроженка Восточного Берлина Клаудия Пехштайн принимала участие в семи Олимпиадах. Одиннадцать лет подряд немецкая конькобежка становилась призером чемпионатов мира в классическом многоборье. На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля она несла флаг Германии. Впервые Пехштайн выступила на Олимпийских играх в 1992 году в Альбервиле во Франции. За свою карьеру Клаудия завоевала пять золотых, две серебряные и две бронзовые олимпийские медали. Зимние Олимпийские игры в Пекине стали для нее восьмыми по счету.