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Экономика10 февраля 2022 14:35

Военным пенсионерам увеличат пенсии на 8,6%

Премьер Мишустин обратился к депутатам с просьбой рассмотреть этот законопроект в кратчайшие сроки
Владимир НИКОЛАЕВ
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Мероприятие проходило в удаленном режиме

Мероприятие проходило в удаленном режиме

Фото: REUTERS

Правительство подготовило законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%. Об этом сообщил 10 февраля премьер Михаил Мишустин, открывая заседание правительства РФ. Мероприятие проходило в удаленном режиме.

- Мы начнём с вопроса, решения которого ожидают все военные пенсионеры, - сказал Мишустин. - По поручению президента подготовлен законопроект об индексации им пенсий на 8,6%. Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица. В том числе – служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные. Прошу наших коллег – депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объёме.

Получателей военных пенсий и приравненных к ним лиц в стране насчитывается примерно 2,6 млн чел., а общее число пенсионеров по старости — около 45 млн.

Экономика: ДЕНЕЖКИ