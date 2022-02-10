Директор Росгвардии присвоил звание капитана двум призерам Олимпиады

Александру Большунову и Денису Спицову присвоено звание "капитан" Фото: REUTERS

Олимпийскому чемпиону старшему лейтенанту Александру Большунову и серебряному призеру Олимпиады в Пекине старшему лейтенанту Денису Спицову присвоено звание "капитан". О соответствующем приказе директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова сообщил "КП" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Принимая во внимание достигнутые военнослужащими войск национальной гвардии старшими лейтенантами А. Большуновым и Д. Спицовым высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередное воинское звание "капитан" присвоено им досрочно", - говорится в документе.

Напомним, в минувшее воскресенье инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам Александр Большунов на соревнованиях по скиатлону принес первое "золото" в копилку российской сборной на Олимпиаде в Пекине. А инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Приволжского округа войск национальной гвардии, Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, многократный победитель призер чемпионатов России и мира Денис Спицов завоевал в скиатлоне олимпийское "серебро".

Генерал армии Виктор Золотов поздравил военнослужащих Росгвардии старших лейтенантов Александра Большунова и Дениса Спицова с победой в упорной борьбе за олимпийские медали, подчеркнув, что, "являясь лучшими на планете в своем виде спорта, они служат настоящим образцом для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые болеют за них во всей стране".

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