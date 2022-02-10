Я никогда не переходил на личности: Путин ответил на реплику Зеленского

Российский глава начал с того, что прокомментировал попытку госпереворота в Казахстане Фото: REUTERS

Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказали журналистам, о чем получилось договориться на переговорах в Кремле. Президент соседней страны специально прилетел в Москву, чтобы обсудить экономические вопросы.

Российский глава начал с того, что прокомментировал попытку госпереворота в Казахстане:

- Беспрецедентный вызов стабильности. Казахстан столкнулся с террористической агрессией при непосредственном участии деструктивных сил внутри и извне. ОДКБ убедительно показала способность эффективно реагировать на угрозы и оперативно задействовать миротворцев, - заявил Путин, добавив, что сейчас соседи «вернулись в стабильное русло».

Продолжилась заочная беседа нашего президента и Владимира Зеленского. Журналист спросил у главы страны, что он думает об ответе украинского политика на фразу Путина: «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица». Реплика была про то, что Киеву придется выполнять Минские соглашения в любом случае.

- Это не имело никакого личного измерения. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности. Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат, - заявил Путин.

Еще у российского президента спросили, знает ли он, чем закончилась поездка Эммануэля Макрона в Париж.

- Пока разговор с Макроном не состоялся, - ответил глава страны, добавив, что французский лидер консультируется с НАТО и Америкой.

Токаев в свою очередь сообщил, что топовые российские технические вузы: МИФИ, Университет нефти и газа им. Губкина, МГТУ им. Баумана, - откроют в Казахстане свои филиалы.