Глава МИД Британии "отобрала" у России Ростов и Воронеж

Получается, что приехавшая с визитом в Россию министр понятия не имеет о тех вещах, которые собралась обсуждать Фото: REUTERS

Главному британскому дипломату не впервой удивлять международное сообщество странными заявлениями. То она собиралась оказывать поддержку странам Балтии через Черное море, то рассуждала о разрушительных нашествиях, которые пережил в древние времена Киев - мол, сначала монгольское, а потом еще и татарское. Можно, конечно, проявить снисхождение - ну, оговорился человек, с кем ни бывает. Но, похоже, у Лиз Трасс, кстати выпускницы Оксфорда, в знаниях системные пробелы.

Как стало известно из дипломатических источников, в закрытой части беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым гостья бесцеремонно заявила, что Россия должна немедленно отвести войска от границ с Украиной. На это Лавров резонно заметил, что наши военные находятся на своей территории и ничего не нарушают. В шутку он спросил у британской коллеги:

- Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?

Трасс несколько замешкалась, а потом с металлом в голосе произнесла:

- Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами.

Такого изумления многоопытный Сергей Лавров, наверное, не испытывал ни разу за свою долгую карьеру.

Сидевшая рядом с Трасс британская посол в Москве Дебора Боннерт изменилась в лице и принялась что-то быстро шептать на ухо главе Форин офиса, пока до той, наконец, дошло, что она опять влипла в позорную историю с географией. Получается, что приехавшая с визитом в Россию министр понятия не имеет о тех вещах, которые собралась обсуждать, и свободно «передвигает» границы нашей страны как ей вздумается.

Да и к аргументам, высказанным российской стороной, Трасс осталась равнодушной. По старой методичке отбубнила западные претензии и посчитала миссию выполненной.

- Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву, - посетовал после переговоров Сергей Лавров.