Более $1 млрд на социальные проекты: финансовые показатели «Норникеля» за 2021 год

В «Норникеле» ожидают, что объемы социальных расходов в 2022 году останутся на уровне 2021 года. Фото: Александр Китаев

Кроме ключевых фактов о том, что консолидированная выручка увеличилась на 15%, EBITDA на 37%, а объем капитальных вложений достиг рекордных 2,8 млрд долларов США, в документе отмечено двукратное увеличение расходов социального характера.

В прошедшем году к постоянной части (~500 миллионов долларов США) добавились еще 500 миллионов на реконструкцию жилья и инфраструктуры Норильска. Таким образом, расходы компании на социальные проекты достигли миллиарда долларов.

Всего в рамках масштабной программы реновации (до 2035 года) «Норникель» планирует потратить 46 миллиардов рублей на реконструкцию жилья, 19 миллиардов рублей – на обновление коммунальной и социальной инфраструктуры, 12 миллиардов рублей – на повышение безопасности и 3 миллиарда рублей – на переселение жителей города.

Также большой объем средств в 2021 году был направлен на благотворительность и реализацию соглашения с Красноярским краем. Развитие регионального туризма, создание сети медицинских корпоративных центров, помощь малому и среднему бизнесу – направления работы были самые разные.

Еще один из крупных социальных проектов компании, которому уделялось внимание в 2021 году – программа поддержки коренных малочисленный народов Севера (17 миллионов долларов США до 2025 года). Сегодня компания уже присудила 28 грантов и планирует продолжать эту работу.

Фото: Марина Пешкова

Всего в 2021 году «Норникель» направил на социальные расходы около 6% своей выручки. Это самый высокий показатель в российской промышленности.

«Прошлый год стал для нас годом новых вызовов, с которыми мы, тем не менее, справились», – отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин. - В производстве металлов, необходимых для перехода к «зеленой экономике», наша компания – один из мировых лидеров, не только с точки зрения себестоимости, но и самого маленького в отрасли углеродного следа продукции. «Норникель» продолжил реализацию программы кардинального сокращения выбросов диоксида серы в Норильске. Инвестиции в этот проект выросли в три раза до более чем $500 миллионов в 2021 году. В 2021 году компания существенно увеличила и социальные инвестиции, превысившие 1 млрд долларов США».

В «Норникеле» ожидают, что объемы социальных расходов в 2022 году останутся на уровне 2021 года. Однако эта сумма не учитывает единовременные выделения средств на реконструкцию Норильска.