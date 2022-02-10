Секрет долголетия Владимира Зельдина до сих пор интригует его коллег

Артём Каминский, Ольга Богданова и Алина Покровская. Фото: Лена Морозова

10 февраля в Театре Российской Армии заложили памятную звезду народного артиста СССР Владимира Зельдина. Он родился в этот день 107 лет назад. Еще сравнительно недавно удивлял зрителей своим жизнелюбием, прекрасной физической формой и феноменальным творческим долголетием. Владимир Михайлович служил в Театре Армии более 70 лет и даже в 101 год играл в спектаклях «Танцы с учителем» и «Человек из Ламанчи», где он танцевал, пел без фонограммы. У него была потрясающая дикция.

Почти в сто лет он упал и сломал шейку бедра. Но нашел в себе силы восстановиться и вновь выйти на сцену.

В церемонии закладки памятной звезды приняли участие Алина Покровская, Ольга Богданова, Артем Каминский и молодежь театра, среди которых был звезда ток-шоу Тимур Еремеев.

Коллеги Зельдина рассказывали, какими профессиональными секретами делился с ними Владимир Михайлович. А главное, в чем секрет его долголетия: он был оптимистом и очень доброжелательным человеком. В этом и кроется главный секрет.

Одно время ходила байка, что Зельдин дожил до ста лет, потому что ел гречневую кашу три раза в день. Но это миф. Он ежедневно гулял минимум по полтора часа. Дружил с молодежью. Всегда восхищался хорошенькими женщинами. Судьба подарила ему неконфликтный характер. Он ценил радость человеческого общения. И по мнению многих, прожил такую долгую и счастливую жизнь потому, что эту жизнь очень любил.

Звезда народного артиста СССР Владимира Зельдина. Фото: Лена Морозова

На его счету около 200 ролей в театре и в кино. Он был полным кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством». Но на приобретение материальных благ свои силы, время, здоровье не тратил. Он берег себя для другого. Жил в скромной, малогабаритной двухкомнатной квартире рядом с театром. Правда была еще казенная дача в Серебряном бору, которая после ухода Владимира Михайловича вернулась государству.

В фойе театра развернута масштабная выставка фотографий из спектаклей с участием Владимира Зельдина, где он со своими любимыми партнершами - Ниной Сазоновой, Любовью Добржанской, Людмилой Касаткиной, Ларисой Голубкиной...

На «звездной аллее» Театра Армии уже горят звезды народных артистов СССР: Алексея Попова, Андрея Попова, Любови Добржанской, Нины Сазоновой. А теперь еще вспыхнула звезда Владимира Зельдина.

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