Анекдоты: Я убедил свою девушку перенести свадьбу на максимально красивую дату - 22.02.2222

- Я записался в кружок славянских рифм.
- В смысле?!
- В коромысле!
* * *
- Сэр, если вы назовете мне очень вескую причину, по которой вы превысили скорость, причем такую причину, какой я раньше не слышал, я вас отпущу.
- Год назад моя жена сбежала с полицейским, и когда я увидел, что вы преследуете меня, то подумал, что вы возвращаете ее.
- Хорошего вам дня, сэр!
* * *
Классовая ненависть между пролетариатом и буржуазией ничто по сравнению с классовой ненавистью между 9-м «А» и 9-м «Б».
* * *
Сегодня на улице я был свидетелем, как мужик разговаривает со своей собакой. Было видно, что он думает, будто пес его понимает!
Пришел домой, рассказал коту, мы долго с ним смеялись.
* * *
Из блестящего будущего чаще всего сбывается только лысина.
* * *
- Ты умрешь в нищете, совсем один, окруженный только страданиями и болью…
- Простите, что вы сказали?
- Я говорю, распишитесь здесь - и кредит ваш.
* * *
В кабинете у врача.
- Пьете?
- Нет.
- Курите?
- Нет.
- В карты играете?
- Нет.
- Как с женщинами?
- Избегаю.
- Что же, у вас нет ни одного порока?
- Есть один, доктор.
- Какой же?
- Вру много.
* * *
Руководитель благотворительного фонда для лечения гастрита активно пользуется народными средствами.
На народные средства он уже побывал в Карловых Варах, Баден-Бадене и на других европейских курортах.
* * *
Открою вам большую тайну: на самом деле дороги в России портят не грузовики, а яхты.
* * *
- Что вы, сорванцы, делаете?
- Гайки с рельсов свинчиваем.
- Зачем?!
- Лом железный сдавать.
- Да много ли гайки-то весят?
- Гайки - немного, а вот тепловоз с вагонами…
* * *
Детство - это когда ты не паришься из-за чьего-то мнения. Тебе просто плевать, обсыпал урода песком, и все.