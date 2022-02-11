Анекдоты: Я убедил свою девушку перенести свадьбу на максимально красивую дату - 22.02.2222

- Я записался в кружок славянских рифм.

- В смысле?!

- В коромысле!

* * *

- Сэр, если вы назовете мне очень вескую причину, по которой вы превысили скорость, причем такую причину, какой я раньше не слышал, я вас отпущу.

- Год назад моя жена сбежала с полицейским, и когда я увидел, что вы преследуете меня, то подумал, что вы возвращаете ее.

- Хорошего вам дня, сэр!

* * *

Классовая ненависть между пролетариатом и буржуазией ничто по сравнению с классовой ненавистью между 9-м «А» и 9-м «Б».

* * *

Сегодня на улице я был свидетелем, как мужик разговаривает со своей собакой. Было видно, что он думает, будто пес его понимает!

Пришел домой, рассказал коту, мы долго с ним смеялись.

* * *

Из блестящего будущего чаще всего сбывается только лысина.

* * *

- Ты умрешь в нищете, совсем один, окруженный только страданиями и болью…

- Простите, что вы сказали?

- Я говорю, распишитесь здесь - и кредит ваш.

* * *

В кабинете у врача.

- Пьете?

- Нет.

- Курите?

- Нет.

- В карты играете?

- Нет.

- Как с женщинами?

- Избегаю.

- Что же, у вас нет ни одного порока?

- Есть один, доктор.

- Какой же?

- Вру много.

* * *

Руководитель благотворительного фонда для лечения гастрита активно пользуется народными средствами.

На народные средства он уже побывал в Карловых Варах, Баден-Бадене и на других европейских курортах.

* * *

Открою вам большую тайну: на самом деле дороги в России портят не грузовики, а яхты.

* * *

- Что вы, сорванцы, делаете?

- Гайки с рельсов свинчиваем.

- Зачем?!

- Лом железный сдавать.

- Да много ли гайки-то весят?

- Гайки - немного, а вот тепловоз с вагонами…

* * *

Детство - это когда ты не паришься из-за чьего-то мнения. Тебе просто плевать, обсыпал урода песком, и все.