Как Любовь Орлова получила автограф Толстого и напутствие Шаляпина

«Комсомолка» уверена: если бы Супермена придумали не в Штатах, а в СССР, его бы сыграла Любовь Петровна. Согласны? Фото: Klod Mande

ИЗ ДВОРЯНСКИХ ИМЕНИЙ - В КОММУНАЛКУ

Любовь Петровна Орлова, изображавшая на экране домработниц и ткачих, была из дворянского рода. По отцовской линии ее предком был, например, Михаил Орлов - знакомый

Пушкина, флигель-адъютант императора Александра I, много раз общавшийся с Наполеоном. А еще к этому роду принадлежал, например, Григорий Орлов - легендарный фаворит Екатерины II.

Понятно, что Орлова с детства вращалась в кругу выдающихся людей. Однажды она впечатлилась сказками Льва Толстого, написала ему письмо (дядя ее матери, Михаил Сухотин, был женат на дочери писателя) - и получила в ответ «Кавказского пленника» с дарственной надписью. Общалась и с Шаляпиным - начиная с пятилетнего возраста, когда выступала на детском празднике в его доме (по легенде, впечатленный Шаляпин взял ее на руки и воскликнул: «Будешь ты, Любашка, большой актрисой!»)

Ее отец, Петр Федорович, умудрился проиграть в карты три своих имения. Впрочем, он говорил: «Хорошо, что я их проиграл - сейчас все равно бы отобрали!» После революции жизнь благородного семейства резко изменилась. Теперь Орловы жили в коммуналке, а Любочка давала уроки танцев и работала тапером. И при этом училась: сначала в консерватории, потом осваивала актерское мастерство. Словно помня о словах Шаляпина, она мечтала стать артисткой, и в 1926 году ее взяли в труппу Московского музыкального театра.

Ее первым мужем стал Андрей Берзин, высокопоставленный сотрудник Наркомзема. В 1929 году Берзина арестовали по сфабрикованному обвинению в заговоре. Его приговорили всего лишь к трем годам ссылки, но из жизни жены он решил уйти. Как предполагается, из благородства - понимал, чем ей грозит брак с политзаключенным. Ну и еще потому, что в ее жизни появился Григорий Александров.

Внучатая племянница Орловой Нонна Голикова рассказывала: однажды Орлова готовилась к концерту, отгладила и расправила на диване платье, вышла из комнаты, а когда вернулась, обнаружила, что на этом платье окотилась кошка. Подруга ее утешала: «Это замечательная примета! Тебя ждет что-то необыкновенное!» И действительно, на концерт пришел молодой режиссер, подыскивавший актрису для своего фильма «Веселые ребята». После его выхода Орлова стала одной из самых известных женщин в СССР - и женой Александрова.

Про эти отношения много злословили. Не могли понять, как супруги могли десятилетиями называть друг друга на вы. Но это была настоящая любовь: люди, хорошо их знавшие, считают, что Александров и Орлова друг друга буквально боготворили. Он постоянно писал ей записки и слал телеграммы - «Люблю, как человек, тоскую, как собака», «Скучать начал, как только вернулся домой»…

Орлова и Александров даже после многих лет брака называли друг друга на вы. Фото: Анатолий ГАРАНИН/РИА Новости

ЛЮБИМИЦА ВОЖДЯ

После «Веселых ребят» и последовавших за ними «Цирка» и «Волги-Волги» большую любовь к актрисе испытывал и Иосиф Сталин. Однажды на приеме Орлова решила сказать несколько слов, встала и двинулась в сторону диктатора. Охранники тут же рванулись к ней. Сталин встал и произнес: «Говорите, товарищ Орлова, сколько хотите. Будем все стоять и слушать». Все встали и слушали.

Положение любимицы вождя обеспечило Орловой и Александрову очень неплохую в материальном смысле жизнь. Они стали обладателями холодильника (огромная редкость по меркам того времени) и «Мерседеса». Потом построили роскошный дом на участке в гектар земли в Подмосковье - с камином и огромной террасой… И при жизни вождя, и после его смерти Орлова пребывала в статусе королевы советского кино. Но сталинская любовь не была взаимной. Та же Нонна Голикова рассказывала в интервью «КП»: «После смерти Сталина я пошла ужинать к Орловой и Александрову, и за столом заговорили на эту тему. И тут Любовь Петровна тихо, но отчетливо произнесла: «Слава богу, эта сволочь наконец-то сдохла!» Я в ужасе выбежала из-за стола... Позже, конечно, поняла, что причин любить Сталина у нее никогда не было - ее первого мужа репрессировали, потом отправили в ссылку Николая Эрдмана (одного из сценаристов «Волги-Волги». - Ред.), в 37-м арестовали Владимира Нильсена (оператор фильма, был расстрелян. - Ред.)…»

Роль разведчицы в фильме «Скворец и Лира» не стала для актрисы триумфом - картина, в которой 71-летняя Орлова играла молодую девушку, вышла в ограниченный прокат уже после ее смерти. Фото: Кадр из фильма

«З9 ЛЕТ, И НИ ДНЕМ БОЛЬШЕ!»

Ни одна советская актриса не заботилась об имидже так, как Орлова, идеально стильная и идеально правильная на словах. Что до слов, Орлова в 30-е и 40-е занималась публицистикой, высказываясь в печати по самым разным поводам. Например, про аборты: «Беременность вырвет женщину из ее работы, может, в тот момент, когда она завершает грандиозный проект. Пусть в этих случаях ей будет разрешен аборт… Мне самой хочется ребенка, и я его непременно буду иметь». Она так и не родила - сначала кино казалось ей более грандиозным проектом, а потом было уже поздно.

Что до внешности, в какой-то момент Орлова начала коллекционировать наряды, потом открыла пластическую хирургию - но вопреки слухам сильно ею не увлекалась.

Орловой приписывают фразу: «Мне всегда будет 39 лет, и ни на один день больше!» (на самом деле это фраза из пьесы «Милый лжец», в которой она играла). Эти слова сыграли с ней злую шутку. В 60-е они с Александровым решили, что Любовь может сыграть молодую героиню в фильме о разведчиках «Скворец и Лира». Аксакалам не посмели перечить, но премьера в 1974 году так и не состоялась. Уж слишком неловко было смотреть на 71-летнюю народную артистку СССР в роли юной девушки. Фильм вышел в очень ограниченный прокат лишь в начале 90-х.

В тот день, когда закончили озвучание «Скворца и Лиры», Орловой стало плохо, ее увезли в больницу, поняли, что речь идет об онкологии, причем на неоперабельной стадии. Орловой в соответствии с правилами тогдашней врачебной этики ничего говорить не стали. А Александрову сказали. Он отреагировал: «Хорошо, что она первая…» Александров понимал: если бы первым умер он, для Любови Петровны это стало бы трагедией страшнее онкологии.

Он пережил ее на восемь лет, и больше не снимал художественных фильмов. Снял только один, документальный - конечно же, про жену…