Не мужское это дело - красиво одеваться

Мужики в полной мере поняли всю прелесть сверхпотребления и потребляют дай боже! Фото: Shutterstock

Счастье - это когда тебя понимают с первого раза. Особенно это осознаешь, когда живешь с супругом несколько лет, а он так и не понял, хотя ты сто раз повторила. Может ли из-за бытовых мелочей потускнеть любовь? Мнения читателей kp.ru разделились.

Валентина:

Мой первый муж был бытовой душнила. Он мог заметить, что я на 5 см переложила бритву в ванной или что не на то место положила пульт от телевизора, и начинались нравоучения на полчаса. Однажды подруга рассказала, что ее муж забыл паспорт на почте и пришел за ним через два дня, и я расплакалась. Если бы это произошло в моей семье, муж бы этот случай мне до конца жизни вспоминал. Развелась я через шесть лет, когда получила по завещанию бабушкину квартиру, куда и съехала. У меня там теперь кавардак полнейший, и я так кайфую.

Татьяна:

Но ведь автор правильно написала: все зависит от человека. Для одного не переставленный душ - повод для истерики, а для другого - прикол: моя-то, глупышка, опять про смеситель забыла! Главное, найти такого легкого человека, которого бытовуха не бесит. А бесит она через время почти всех.

Нина:

Ну да, ботинки на место ставить и вовремя мусор выносить - это не в ванне с шампанским для Инстаграма плескаться! Семья - это работа, надо будет, придется и 30 раз повторить, прежде чем он запомнит, что делать с обувью.

Трудно быть богом или женой с тонкой интуицией и обостренным нюхом на похождения мужа. Но именно такой оказалась героиня истории Марина, которая, вместо того чтобы «мудро» закрыть глаза на шашни благоверного на стороне, ловила его каждый раз на измене.

В очередной такой раз он собрал чемодан и ушел.

Фаина:

О! Плавали в этой речке, знаем. Сначала ты думаешь, что ему будет стыдно, стучишь ему в совесть, потом надеешься, что он пожалеет ваш брак, потом тебя. Последняя стадия - это уже «пробивая дно». Потому что если его поймали, а он не кается, а ты простила, то он как бы получает индульгенцию гулять дальше. Ты же простила! Хотя на самом деле очень зря. А ты, милая, что, себя в секонд-хенде нашла? Собирать чемодан нужно первой.

Надя - Фаине:

Резвая вы на расправу, как в бразильских сериалах, легко сказать: собирать чемодан. А если ипотека, дети, болезни? Налегке уйти можно, когда тебе 20 - 25, в 40 ты потянешь тележку с проблемами за собой. По мне, так пусть гуляет. Не сотрется же!

Валентина Петровна:

Мой муж всегда жил при хороших должностях и всегда был окружен женщинами, которые готовы были за протекцию с ним переспать. И я уверена, ни разу в жизни он от этого предложения не отказался. Но зато потом домой он приходил как ласковый котик. Я уже знала: улыбается виновато - можно просить денег на новый ремонт или машину. А что? На авто можно ездить, а ревность ни во что ценное не конвертируется.

Виктория:

Если все мужики Марины были бабниками, то, может, проблемы в консерватории?! То есть в Марине. Думаю, надо идти к психологу, она во всех этих ситуациях выглядит сначала как спасатель, а потом как жертва. Если она это не проработает, ей и дальше будут встречаться подобного рода персонажи.

Валентина:

А почему никого не впечатлил Санек? Мужик - ноль без палочки, а уверенно формирует донжуанский список. Неужели каких-то женщин в наше время может впечатлить одно лишь обаяние? Да еще обаяние женатое? Бабы, вы чего? Совсем, что ль, гордость потеряли?

Не зря говорят: мужчина и женщина - два мира, два кефира (хотя кто так говорит?), и представление их о внешности другого зачастую не совпадает с тем, что есть на самом деле.

Марина:

Много раз была свидетельницей, как одна и та же ситуация понимается мужчинами и женщинами совершенно по-разному. У нас правда по-иному устроено сознание, поэтому, прежде чем обидеться на мужа за что-то, я всегда сначала уточню, то ли он имел в виду? Почти всегда выясняется, что он даже не думал в эту сторону. Это серьезно облегчает брак.

Ольга:

Да где же их встретить, этих мужчин с большими крепкими руками, которые обнимут тебя в порыве страсти? Только в газете про них и читаешь теперь.

Аня:

Я однажды на такого балагура наткнулась, заливался он соловьем. Квартира на Патриках, отдых на Лазурке, зимой - Шамони, предпочитает только Brioni, а на деле оказалось, что по уши в кредитах, а квартира родительская. Он решил, что если я риелтор, то и обеспечу нам красивую жизнь. Ага, сейчас! С тех пор у меня аллергия на пижонов.

Валерия:

Давайте будем реалистками: если мужчина стильно одет, скорее всего, его одевала не чужая ему женщина. Ну правда, я ни разу не встречала в жизни мужика, который классно бы оделся сам. Да он и не должен. Не его ума дело следить за трендами, но ума девушки - вычислить, кто его одевал: нанятый стилист или благоверная.

Кира - Валерии:

Ну вы какие-то мохнатые берете времена. У моего парня пудра, масло и дымка только для одной бороды. Мужики в полной мере поняли всю прелесть сверхпотребления и потребляют дай боже! Никакая женщина ему не нужна, чтобы быть красивым. Хватит и просто денег.